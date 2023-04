Konsequenz und Beharrlichkeit lohnen sich

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Es ist das Resultat unserer konsequenten Arbeit und unserer Beharrlichkeit, dass langsam auch die politisch Verantwortlichen in Österreich das Thema Schmerz ernst nehmen und die Kooperation mit der ÖSG und unseren Expert:innen suchen. Das freut mich sehr, lange mussten wir dafür kämpfen. Jetzt geht es in einem nächsten Schritt darum, unsere hohen Qualitätsstandards auch tatsächlich bei den Patient:innen ankommen zu lassen und auf allen Ebenen der Strukturplanung zu verankern. Gemeinsam mit der Gesundheit Österreich GmbH arbeiten wir an der Darstellung der interdisziplinären Schmerzversorgung unter Berücksichtigung des Qualitätsstandards Rückenschmerz im Österreichischen Strukturplan Gesundheit. Bei der Ausrollung dieser hohen Qualitätsstandards gilt es, über die Sektoren, Gebietskörperschaften und Sozialversicherungsträger hinweg die Schmerzversorgung abzubilden. Dabei ist es besonders wichtig, alle Länder gut einzubinden. …