Juvenile systemische Sklerodermie

Zurück zum Zitat Foeldvari I, Klotsche J, Torok KS, Kasapcopur O, Adrovic A, Stanevica V et al (2018) Characteristics of the first 80 patients at timepoint of first assessment included in the juvenile systemic sclerosis inception cohort. www.juvenilescleroderma.com. J Scleroderma Relat Disord 4:1–13