Auszug „Das österreichische Gesundheitssystem fährt nicht an die Wand – es ist längst dort angekommen!“ Mit diesen wenig zuversichtlichen Worten fasste unlängst ein führender österreichischer Politiker die jüngsten Entwicklungen im österreichischen Gesundheitssystem zusammen. Geschlossene Krankenstationen, überlastete Ordinationen, Personalmangel und das Gefühl von Überlastung bestimmen vielfach den medizinischen Alltag. Mehrere Ursachen (Arbeitszeitgesetz, fehlender Nachwuchs, Corona-Folgen, der Wunsch nach Work-Life-Balance u. a.) haben diese Entwicklung (mit) bedingt. Eine rasche Änderung der Situation ist nicht zu erwarten. Teilweise fehlen die Ideen, teilweise fehlt der Mut zur Umsetzung innovativer Vorschläge. „Mangelversorgung“ bzw. „Versorgungsmangel“ sind auch in der Pädiatrie zum Alltag geworden – in manchen Bereichen dreht sich die Abwärtsspirale rasant. …