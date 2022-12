Invasive Verfahren in der Therapie des Gesichts- und Kopfschmerzes, Teil II

Die primäre Behandlung von Schmerzen jeglicher Art erfolgt pharmakologisch, physikalisch medizinisch oder verhaltenstherapeutisch. Versagen diese konservativen Therapiemaßnahmen, geraten Therapeut*innen und Patient*innen schnell in große Not. Der Artikel ist der zweite Teil einer Arbeit über invasive Verfahren in der Therapie von Gesichts- und Kopfschmerzen und informiert über einige zentrale neurochirurgische Behandlungsmöglichkeiten (Teil 1 erschien in der letzten Ausgabe der SCHMERZ NACHRICHTEN []). In dieser Ausgabe stehen atypische Gesichtsschmerzen/Trigeminusschmerzen im Mittelpunkt.

Beide Krankheitsbilder sind im Gesicht schmerzhaft – das ist aber auch schon ihre einzige Gemeinsamkeit. Die Trigeminusneuralgie hat einschießende lanzinierende Schmerzen, die plötzlich, aus heiterem Himmel, auftreten. In der Regel liegt kein sensibles Defizit vor. Ursächlich wird ein pathologischer Gefäß-Nerven-Kontakt in der „root entry zone“ des N. trigeminus (kurzes Stück vor dem Eintritt des N. trigeminus in den Hirnstamm) diskutiert. Hier werden die Nervenfasern nicht vom Myelin ummantelt, sondern mit einer vulnerableren, empfindlicheren Oligodendroglia. Durch die Gefäßpulsationen einer AICA(Arteria cerebelli anterior inferior)- oder PICA(Arteria cerebelli posterior inferior)-Schlinge kommt es zu einer fokalen Demyelinisierung in der „root entry zone“ mit einem Überspringen von sensiblen afferenten Impulsen (Berührung, Sprechen, Kauen, Luftzug etc.) auf nozizeptive Afferenzen. Die Therapie der typischen Trigeminusneuralgie besteht aus der medikamentösen Therapie mit Tegretol und – bei konservativem Therapieversagen – chirurgisch mit der mikrovaskulären Dekompression nach Jannetta, Thermokoagulation des Ganlion Gasseri, Glycerolrhizotomie des Ganglion Gasseri, Ballonkompression des Ganglion Gasseri, neben dem Einsatz der Radiochirurgie (einseitige, punktgenaue Bestrahlung) mittels Gamma-Knife. Die Strahlung wird aus 201 konzentrisch zulaufenden Bohrungen genau in die Mitte des N. trigeminus zwischen Hirnstamm und Felsenbeinkante gebündelt. Als Komplikation chirurgischer Therapie kann es zu einer Schädigung des N. trigeminus kommen mit einem Wechsel zu einem Dauerschmerz, d. h. es tritt ein Wechsel von Trigeminusneuralgie zu einer Trigeminusneuropathie ein. Sehr schwer zu behandeln sind Zwischenformen mit einer Rest-Attackenhaftigkeit und einer Gefühlsstörung kombiniert mit einem brennenden Dauerschmerz und Dysästhesie, Hyperpathie, Allodynie und einem Wind-up-Phänomen, einer Zunahme der Brennschmerzen durch wiederholte Berührung.

Zurück in die Geschichte der Therapie von Geschichtsschmerzen – zurück in die Zeit vor der mikrovaskulären Dekompression nach Jannetta in den 1970er Jahren []. Damals wurden die meisten Patient*innen mit Trigeminusneuralgien und Neuropathienund trotz unterschiedlicher Pathologie einheitlich mit Rhizotomien und Traktotomien behandelt. Medulläre, pontine, mesenzephale und spinothalamische Traktotomien waren die Behandlungsmethoden in den 1930er und 1940er Jahren. Nebenwirkungsrate und Mortalität waren hoch, Rezidive häufig. Bereits 1947 wurden stereotaktische Mesenzephalotomien durchgeführt. Wesentlich weniger invasiv waren die Behandlungsformen mit perkutanen Verfahren, wie die Thermokoagulation oder die Glycerolrhizotomie des Ganglion Gasseri in der Therapie der typischen Trigeminusneuralgie, aber auch – in Ermangelung alternativer Verfahren – in der Therapie der anderen Krankheitsformen.

Diese neuropathischen Gesichtsschmerzen sprechen nicht oder kaum auf eine medikamentöse Therapie mit nichtsteroidalen Antiphlogistika an. Morphine und deren Derivate wirken erst in so hohen Dosen, dass die Patient*innen einschlafen und dadurch den Schmerz weniger wahrnehmen. Therapieversuche mit Neuroleptika und trizyklischen Antidepressiva (Neurontin, Lyrica, Saroten oder Anafranil) sollen ausreichend lange (6 bis 12 Monate) durchgeführt werden und finden nach langsamer Dosissteigerung und fehlender Wirksamkeit über ein Jahr oder durch Auftreten von Nebenwirkungen ein Ende. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf Publikationen der medikamentösen Therapie neuropathischer Schmerzen [].

Durch eine Verletzung des N. trigeminus in seinem Hauptstamm, im Ganglion Gasseri oder in seinem Kerngebiet im Hirnstamm (Trigeminuskerne reichen bis HWK 5) durch einen Tumor, ein Trauma, eine Verletzung oder Zerstörung eines oder mehrerer seiner Äste (N. ophthalmicus, N. maxillaris, N. mandibularis) durch ein Schädel-Hirn-Trauma, durch einen Hals-Nasen-Ohren-, kieferchirurgischen oder zahnärztlichen Eingriff kann es zu einer teilweisen oder vollständigen Schädigung seiner somatosensorischen Afferenz kommen. Dies macht sich in Form einer anfänglichen Gefühlsstörung bemerkbar, welche sich nicht oder nur teilweise zurückbildet. Hinzu gesellen sich eine Berührungsempfindlichkeit und eine Brennschmerzhaftigkeit. Ein vollständiger Ausfall der trigeminalen Afferenz kann zu einer der schmerzhaftesten Schmerzformen überhaupt, der Analgesia dolorosa, führen. Dabei ist ein vollständiges sensibles Defizit mit einer schmerzhaften Anästhesie gepaart und resultiert in einer permanenten Brennschmerzhaftigkeit höchster Intensität. Nicht selten erscheint der*dem Patient*in der Suizid als einziger Ausweg aus diesem Krankheitsbild.

Patientenbeispiel

Beschreibung der Elektrodenimplantation in das Ganglion Gasseri bei einer 18-jährigen Patientin (Zahnarzthelferin) mit neuropathischen Gesichtsschmerzen im Oberkiefer rechts nach Weisheitszahnextraktion im Oberkiefer rechts bei Pharmakoresistenz.

Das Vorgehen bei der Stimulation des Ganglion Gasseri nach Steude ist folgendermaßen: Die Patientin bekommt – wie bei einer Thermokoagulation – in intravenöser Kurznarkose eine Testelektrode durch das Foramen ovale an das Ganglion Gasseri implantiert. Dabei wird die Testelektrode etwa zeigefingerbreit neben dem Mundwinkel durch die Wange durch die Schädelbasis (Foramen ovale) in das Schädelinnere an das Ganglion Gasseri gebracht und mittels Testung im OP für den*die Patient*in passend platziert. Die Elektrode wird dann an der Wange mit Steri-Strips und einem kleinen Pflaster befestigt, so dass das Kabel eines Testgeräts mit der Elektrode aus dem Gehirn verbunden und eine Testung durchgeführt werden kann. Danach wird stationär über mehrere Tage der Effekt einer perkutanen Teststimulation erprobt. Die chronische Stimulation über mehrere Tage ist erst bei einer Schmerzreduktion von mehr als 60 % von uns als Behandlungserfolg gewertet worden und setzt voraus, dass stimulationsbedingte Kribbelparästhesien, Gefühl von Ameisenlaufen , das schmerzhafte Areal beinhalten. Nach der Teststimulation wurde die Patientin nach Entfernung der Testelektrode nach Hause entlassen. Vier Wochen später wurde das weitere Vorgehen in einer ambulanten Besprechung festgelegt. Implantiert wurde eine monopolare Elektrode mit einem Kontakt an der Elektrodenspitze, welche gegen das Gehäuse des Schrittmachers monopolar verschaltet wurde.

Es ist wichtig, einige Aspekte der Elektrodenimplantation zu berücksichtigen, da andernfalls eine Gefährdung des Behandlungserfolgs durch insuffizientes chirurgisches Vorgehen resultieren könnte. Zu Beginn der Operation geht es um eine optimale Patientenlagerung. Das Kinn sollte angehoben und in gerader Position dem Chirurgen zugewendet sein. Damit wird das Foramen ovale dem Operateur zugewendet, und sein gesamter Durchmesser oder seine gesamte Öffnung steht der Punktion zu Verfügung. Falls man den Nacken nicht mit einer Rolle anhebt und den Hinterkopf mit einem Gelring fixiert, wird die Operation ungemein schwieriger, da das Foramen ovale tangential punktiert wird und eine 18G-Nadel häufig nicht mehr hindurch passt. Dann erfolgt die Desinfektion der Wange vom Mundwinkel aus. Achten Sie darauf, dass keine alkoholischen Lösungen in die – lagerungsbedingt – tiefer liegenden Augen laufen, da diese Schmerzen und Irritation keine adäquate Zusammenarbeit mit dem*der Patienten*in ermöglicht. Ein Operationsabbruch wäre die Konsequenz. Bei der Punktion ist darauf zu achten, dass nicht unterhalb der Linie des Mundwinkels oder in der horizontalen Verlängerung der Lippen punktiert wird. So kann verhindert werden, dass durch ein Öffnen des Mundes die Elektrode des N. trigeminus weggezogen wird. Dies kann so stark sein, dass die Elektrode durch das Foramen ovale nach distal gezogen wird und sich die Stimulationsparästhesien, Kribbeln im schmerzhaften Gesichtsbereich, in nichtschmerzhafte Gesichtsbereiche verlagern können. Wir hatten eine Patientin, welche durch heftiges Kaugummikauen (großes, die Wange nach lateral dehnendes Volumen) ihr gutes Stimulationsergebnis zu ihren Ungunsten beeinflusste. Die Punktionsrichtung ist Richtung Pupille bei geradem Blick und die halbe Strecke einer imaginären Linie zwischen äußerem Gehörgang und lateralem Augenwinkel. Eine zu laterale Punktion könnte die Kanüle in das Foramen spinosum führen, was zu einem nicht unbeträchtlichen Wangenhämatom führen kann. Funktionsbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Erschrecken Sie bei einer Fehlpunktion nicht zu sehr, falls Sie den Mandrin aus der Nadel herausziehen. Die Arteria meningea media hat keinen geringen Druck. Nach korrekter Punktion des Foramen ovale wird der Mandrin der Punktionsnadel entfernt und durch eine Stimulationselektrode ersetzt, welche in allen Läsionsgeneratoren Verwendung findet. Sie stellen das System auf Stromstärke null (Intensität) und nehmen einen Rechteckimpuls und 2 Hz. Langsam erhöhen Sie die Stimulationsintensität, bis Sie ein Zucken des Mundes in Form von rhythmischen Kaubewegungen erkennen können. Nicht selten zeigt sich in den stimulierten Trigeminusarealen ein Rotwerden der Haut, ein sogenannter Flush. Bei einer 50-Hz-Stimulation zeigt sich dieser regelmäßig. Bitten Sie die wiedererwachten Patient*innen, sich nicht zu bewegen und nur auf ihre Fragen zu antworten. Die Stimulation befindet sich wieder auf 0 Intensität, sehr langsam erhöhen Sie diese und fragen nach, wo Kribbelparästhesien verspürt werden: „Unterkiefer? Wange? Nasenflügel? Stirn? Auge?“ Je nach Schmerzort und Stimulationsergebnis muss die Lage der Elektrode korrigiert werden.

Nach Erreichen einer optimalen Situation im OP wird die stationäre Testphase durchgeführt. Nach ausreichender Testzeit von mehreren Tagen (3 bis 5 Tage) sollte ein klares Erkennen der Effektivität oder klares Nichtansprechen auf die Therapie vorliegen. Dann wird die Testelektrode entfernt, indem sie, nach Entfernung der Steri-Strips, einfach herausgezogen wird. Nur bei einer eindeutig positiven Teststimulation und nach einer ambulanten Besprechung mit Festlegung des weiteren Vorgehens wird eine Permanentimplantation geplant und durchgeführt.

Wir finden es nicht sinnvoll, gleich an die Testphase die Implantation des Schrittmacher-Permanentsystems anzuschließen, denn durch die perkutane Ausleitung ist eine bakterielle Kontamination des Operationsbereichs anzunehmen. Als Keimaszension bei Fremdkörpern wie Elektroden perkutan werden 0,3 mm pro Implantationstag angenommen (ein Untertunneln über mehrere Zentimeter ist im Gesicht nur zur Permanentimplantation vertretbar). Zudem werden Erwartungen gegenüber der Therapie unter möglichem Zeitdruck von den Patient*innen falsch interpretiert. Wir empfehlen eine ambulante Besprechung der Therapieeffekte und Festlegung des weiteren Vorgehens 4 bis 6 Wochen nach Teststimulation.

Die Implantation des Permanentsystems unterscheidet sich nur darin, dass im Bereich der ursprünglichen perkutanen Punktionsstelle ein kleiner Hautschnitt angelegt werden muss. Durch diesen Hautschnitt wird im Wundbereich ein dünner, nichtresorbierbarer Faden in Form einer Schlinge vorgelegt. Durch das Lumen der Schlinge wird die Punktion des Foramen ovale vorgenommen wie bei der Teststimulation. Die Elektrode wird von der Punktionsstelle zum Kieferwinkel subkutan weitergeführt und nach Verbindung mit einer Elektrodenverlängerung zur gleichseitigen Infraklavikularregion, in die der Neurostimulator eingebaut wird. Dieser kann perkutan programmiert werden. Anfänglich werden vierteljährliche Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Später stellen sich die Patient*innen einmal im Jahr oder bei Bedarf ambulant vor.