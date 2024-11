Interstitielle Lungenerkrankung bei systemischen autoimmunen rheumatischen Erkrankungen: Update zu Diagnostik und Monitoring

Aufgrund des stark erhöhten Mortalitätsrisikos bei symptomatischer Erkrankung und in Anbetracht der wachsenden Zahl wirksamer (meist „off-label“) immunmodulatorischer und antifibrotischer Therapien kommen dem ILD-Screening und -Monitoring eine große Bedeutung zu []. Internationale Empfehlungen fehlten lange Zeit. Vor Kurzem wurde die interdisziplinäre „2023 American College of Rheumatology (ACR)/American College of Chest Physicians (CHEST) guideline for the screening and monitoring of interstitial lung disease in people with systemic autoimmune rheumatic diseases“ publiziert []. Die europäischen Richtlinien, die „European Respiratory Society (ERS)/European League Against Rheumatism (EULAR) clinical practice guideline on connective tissue diseases with interstitial lung involvement“ stehen ebenfalls kurz vor der Veröffentlichung []. Ziele dieser internationalen Richtlinien sind die verbesserte Diagnostik der ILD bei Patienten mit SARD und die Optimierung des gemeinsamen Managements durch Rheumatologen und Pneumologen. Aktuell sind die Daten der europäischen Richtlinie noch unter Embargo, sodass sich dieser Artikel ausschließlich auf die amerikanischen Richtlinien bezieht. Hervorzuheben ist, dass die Evidenz für die Richtlinien basierend auf einer limitierten Datenlage insgesamt relativ tief ist.