Rheuma Plus / Schweiz

Das Journal „RHEUMA PLUS“ publiziert Übersichtsartikel über die Mechanismen rheumatischer Erkrankungen und aktuelle Informationen über neue Therapien, Metaanalysen sowie Fallberichte. Das Themenspektrum umfasst Diagnose und medikamentöse Therapien von Patient:innen mit rheumatischen Erkrankungen.

Die Beiträge stellen diagnostische und therapeutische Fortschritte in der Rheumatologie dar und bieten so einen Wissenstransfer von der Klinik in die Praxis - und umgekehrt. Das Journal soll als Plattform zur interdisziplinären Kommunikation und Diskussion fachspezifischer Anliegen dienen und einen Beitrag zu einer verstärkten „Rheuma-Awareness“ im niedergelassenen Bereich leisten.

Die Artikel werden von unseren geschätzten Editoren, die auf dem Gebiet der Rheumatologie und verwandten Bereichen tätig sind, begutachtet.



Die Zeitschrift „RHEUMA PLUS“ dient der Fortbildung von niedergelassenen und im Spital tätigen Rheumatolog:innen

Prägnante Übersichtsarbeiten sowie praxisrelevante Kasuistiken liefern gesichertes Wissen zu Diagnostik und Therapie mit hoher Relevanz für die tägliche Praxis

Beschrieben werden diagnostische und therapeutische Fortschritte in der Rheumatologie, mit aktuellen Kurz-Neuigkeiten aus der Literatur und/oder von Kongressen