Großes Informationsbedürfnis der Diabetespatienten

Auszug Menschen, die die Diagnose Diabetes mellitus erhalten, haben den Wunsch und das Bedürfnis sich über diese auch in Österreich stark ansteigende, chronische und nicht heilbare Erkrankung zu informieren. Dank dieses erlangten Wissens ist es für die Betroffenen in weiterer Folge möglich, Begleiterkrankungen zu vermeiden und Spätfolgen zu verhindern. Trotz der Krankheit, die diese Menschen von nun an begleitet, führen sie ein den Umständen entsprechend gesundes und zufriedenstellendes Leben. …