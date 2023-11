Die Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage an ärztlichen Kapazitäten erfolgt in Form einer Gap-Analyse in den üblichen vier Schritten []. Den ersten Schritt bildet eine Analyse der Ausgangssituation, hier also die Identifikation der vorhandenen Kapazität sowie der erbrachten Versorgungsleistungen. Im folgenden Schritt wird die gewünschte Situation in der Zukunft – anhand des Umfangs der dann benötigten Leistungen und ärztlichen Kapazitäten – dargestellt, um im dritten Schritt allfällige Abweichungen von dieser gewünschten Situation – den Gap – darzustellen. Der vierte Schritt – Maßnahmen zur Schließung festgestellter Lücken – ist in der vorliegenden Arbeit nur in Form von Vorschlägen und Empfehlungen für gesundheits- und standespolitische Maßnahmen an die entsprechenden Gremien möglich.

Modellierung des Angebots

Für die Projektionsrechnung wird ein Stock-flow-Modell verwendet, d. h. Änderungen im Bestand an ärztlicher Kapazität werden durch Inflows und Outflows über die Zeit modelliert.

2 Den ersten Schritt stellt die Erfassung jener unterschiedlichen Gruppen von ÄrztInnen dar, die GEH-Leistungen in Österreich erbringen (Bestand in Status quo), derzeit sind dies im Wesentlichen fünf Gruppen. (1) Die Ärzteausbildungsordnung (ÄAO) 2005 sah Gastroenterologie und Hepatologie noch als ein Additivfach für Innere Medizin vor. (2) Mit der ÄAO 2015 wurde der Fachbereich zu einem eigenen Fach namens „Innere Medizin und Gastroenterologie“, seither begonnene Ausbildungen schließen generell mit dieser Fachbezeichnung ab, und Personen in der „alten“ Ausbildung sind meist auf das neue Schema umgestiegen. Darüber hinaus können auch (3) ÄrztInnen für Innere Medizin (ohne Additivfach GEH) sowie (4) ÄrztInnen für Allgemein- und Viszeralchirurgie Untersuchungen im Bereich GEH durchführen und mit der Krankenversicherung verrechnen, sofern sie über entsprechende Erfahrungen und eine sogenannte Abrechnungsbefugnis bzw. einen Gerätenachweis für Gastroskopien und/oder Koloskopien verfügen. Allerdings existiert keine österreichweite Datenbasis oder Liste der Personen mit entsprechender Befugnis, sodass die Identifikation „umgekehrt“ erfolgte: Es wurden jene Personen identifiziert, die im Zeitraum 2014–2019 (a) durchgängig oder (b) mindestens einmal eine als „Markerleistung“ für GEH definierte Leistung abrechneten. Diese Liste von GEH-charakteristischen Leistungen – Tab.(Appendix) – wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) aus dem Honorarkatalog der ÖGK erstellt, da GEH keine definierte Gruppe von Leistungen in den ÖGK-Abrechnungen umfasst.

Diese vier Fachgruppen (GEH nach ÄAO 2005 und 2015) bzw. Qualifikationsnachweise (ÄrztInnen für Interne Medizin oder Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Abrechnungsnachweis) werden im Folgenden als anerkannte Qualifikation für GEH zusammengefasst. Zusätzlich erbringen zwar auch (5) Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner Leistungen aus dem Bereich der GEH, werden aber mangels einschlägigen Qualifikationsnachweises für GEH in den folgenden Berechnungen ausgeklammert. Somit wird der Bestand an ärztlicher Kapazität für Leistungen im Bereich der GEH für die vorliegenden Berechnungen anhand der Qualifikationen (1)–(4) definiert.

Anzeige

Der Inflow besteht aus Personen mit Abschluss der Qualifikation (2). Diese Ausbildungskapazitäten unterliegen keiner gesamthaften Planung, sondern werden von den Krankenhäusern – im Rahmen der Vorschriften – autonom entschieden, begonnene Facharzt-Ausbildungen müssen der Ärztekammer gemeldet werden. Eine Umfrage unter Krankenhäusern wies auf keine geplanten Änderungen der Anzahl an Ausbildungsplätzen hin. Daher beruht die Annahme für den Inflow auf den bei der Ärztekammer registrierten Ausbildungszahlen; konkret wird der Median der Absolvierenden aus dem Zeitraum 2008–2020 – 24 Personen – für die Projektionsrechnung verwendet. Bezüglich Migrationsbewegungen von Personen mit einer anrechenbaren Qualifikation wird angenommen, dass Zuzüge aus dem Ausland und Abwanderung einander ausgleichen; auch diese Annahme ist mit den entsprechenden Registrierungen bei der Ärztekammer vereinbar.

Als Outflow wird der Eintritt in Ruhestand, Rente oder Pension mit Erreichen des Regelpensionsalters modelliert, das Männer in Österreich im Alter von 65 Jahren erreichen. Das Regelpensionsalter für Frauen wird im Zeitraum 2024–2030 gesetzlich von 60 auf 65 Jahre angehoben, was die Berechnungen auch entsprechend abbilden. Zusätzliche Outflows durch vorzeitiges Ausscheiden aus der einschlägigen Berufstätigkeit oder Tod werden als vernachlässigbar angesehen und nicht modelliert.

Bezüglich Outflow unterscheidet sich die Modellierung für angestellte und selbstständig tätige Personen. Für Angestellte wird ein sofortiger Übertritt in den Ruhestand mit Erreichen des Regelpensionsalters angenommen. Die Annahme bei selbstständig tätigen Personen ist, dass im ersten Jahr des Ruhestands halb so viele Versorgungsleistungen erbracht werden wie in einem durchschnittlichen aktiven Jahr, im zweiten Jahr des Ruhestands ein Viertel und im dritten Jahr ein Achtel. Ab dem vierten Jahr wird unterstellt, dass die vertragsärztliche Arbeit eingestellt wird.

Die Modellierung der Nachfrage konnte in zwei Bereichen auf eine solide Datenbasis für die Inanspruchnahme von GEH-Leistungen aufbauen. Daher kann auch nur für diese beiden Bereiche je ein Gap-Modell berechnet werden, dass sich angebotsseitig auf ein entsprechendes Segment der Ärzteschaft bezieht. Für Modell 1 – intramurale Versorgung – werden angebotsseitig jene ÄrztInnen mit Qualifikation (1) oder (2) herangezogen, die in der Ärztekammer als ausschließlich angestellt registriert sind. Eine hauptberufliche Anstellung bedeutet bei Fachärztinnen und -ärzten in Österreich i. d. R. Krankenhaustätigkeit; extramurale Formen der Anstellung sind (noch) sehr selten.

Im Rahmen der niedergelassenen Versorgung berücksichtigt Modell 2 alle Personen mit einer der vier Qualifikationen, die über einen ÖGK-Vertrag verfügen, unabhängig von zusätzlichen Verträgen für selbstständige oder angestellte Tätigkeit. Die Annahme hier ist, dass die Tätigkeit als Vertragsarzt der ÖGK die Haupttätigkeit darstellt, u. a. aufgrund der vorgeschriebenen Mindestöffnungszeiten für ÖGK-Vertragspraxen.

Es liegt keinerlei Information über das zeitliche Ausmaß der Tätigkeit(en) je Person vor, was besonders bei Personen mit mehreren registrierten Tätigkeiten eine Herausforderung für die Modellierung darstellt. Beispielsweise ermöglicht der Datensatz keine Unterscheidung zwischen Personen, die Vollzeit-Wahlärzte mit einer geringfügigen Anstellung als Betriebsarzt sind, und jenen, die neben einer Vollzeit-Tätigkeit in einem Krankenhaus eine kleine Privatordination betreiben. Um die Gesamtkapazität von Einzelpersonen nicht zu überschätzen, werden für die Modelle 1 und 2 daher je eine Personengruppe gebildet, und die Personen außerhalb dieser beiden disjunkten Gruppen gehen mangels Datenbasis in keines der beiden Modelle ein.