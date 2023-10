Erratum zu: Wann ist genug wirklich genug?

Erratum zu:

Schweiz. Gastroenterol. 2023

Die Originalversion des Beitrags enthielt leider einige Fehler.

https://​doi.​org/​10.​1053/​j.​gastro.​2023.​06.​022 Die Zitierung in der Box „Originalpublikation“ lautet korrekt „Marchegiani G, Pollini T, Burelli A et al. (2023) Surveillance for presumed BD-IPMN of the pancreas: stability, size, and age identify targets for discontinuation. Gastroenterology.“.

Der letzte Satz im Abschnitt „Methodik“ lautet richtig „SG-IPMN, welche keine Veränderung (Grösse, WF oder HRS) über 5 Jahre zeigten, wurden, angelehnt an die Guidelines der ACG von 2015, als IPMN mit niedrigem Risiko klassifiziert und in zwei Gruppen in Bezug auf die Zystengrösse (30 mm vs. 15 mm) eingeteilt, um das Pankreasmalignomrisiko der zwei Niedrigrisiko-SG-IPMN-Gruppen mit dem Pankreasmalignomrisiko der gleichalten Allgemeinbevölkerung zu vergleichen“.

Im Abschnitt „Resultate“ lautet der zweite Satz im zweiten Absatz korrekt „Der mediane Durchmesser der Zysten bei Einschluss betrug 12 mm und die mittlere Überwachungszeit 53 Monate“, die letzten drei Sätze im selben Absatz „Insgesamt wurden 164 (4,3 %) Patienten operiert, wobei 52 davon entweder höhergradige Dysplasien oder ein Karzinom in der Histologie aufwiesen. HRS während der Überwachung waren assoziiert mit dem Vorhandensein eines Pankreaskarzinoms, wobei das Auftreten von WF nicht mit einem Karzinom assoziiert war. Insbesondere waren ein erweiterter Hauptgang, ein erhöhtes CA19-9 > 37 U/l und ein Ikterus mit einem invasiven Karzinom assoziiert“.

Im Abschnitt „Diskussion“ lautet der erste Satz korrekt „Die in der Studie erhobenen Daten zeigen, dass ein Surveillance-Stopp nach 5 Jahren bei Patienten > 75 Jahren mit Zysten < 30 mm gerechtfertigt sein könnte“.

Der Originalbeitrag wurde entsprechend korrigiert.

