Editorial: Technik als Assistenz

Auszug Nicht um den Ersatz der menschlichen Zuwendung soll es gehen, sondern um Unterstützung und Entlastung, um eben mehr Kapazitäten für diese menschliche Zuwendung zu ermöglichen. Genau darin liegt das große Potenzial der digitalen Techniken und auch der Robotik in der Gesundheitsversorgung. Folgerichtig beschäftigen sich zunehmend Fachkonferenzen, Kongresse, Forschungsprojekte und junge Unternehmen mit dem breiten Spektrum der Anwendungen und Fragestellungen. Im technischen Museum in Wien wird beispielsweise das transdisziplinäre Forschungsprojekt „Caring Robots/Robotic Care” präsentiert, das mögliche Rollen von Robotern und verwandten Technologien im Kontext der Pflege untersucht. Letztlich soll festgestellt werden, was aus der Sicht der Betroffenen beim Einsatz der Robotik in der Pflege wünschenswert, gesellschaftlich sinnvoll und technisch machbar ist. …