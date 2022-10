Lebensverlängernde Substanzen und Lebensmittel für ein gesundes Altern

Zusammenfassung

Ein gesunder Lebensstil und gesunde Ernährung sind naturgemäß die besten Voraussetzungen für ein aktives und gesundes Altern. Welche Rolle spielen lebensverlängernde Substanzen und Lebensmittel? Über 100 verschiedene Substanzen, sogenannte Geroprotektoren, zeigen in Modellorganismen lebensverlängernde Effekte. Eine der vielversprechendsten Substanzen ist Spermidin. Dabei handelt es sich um ein biogenes Polyamin, das die Zellerneuerung (Autophagie) anregen kann. Spermidin kommt in vielen natürlichen Lebensmitteln vor, es ist als neuartiges Lebensmittel allerdings auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich. Eine lebensverlängernde Wirkung von Spermidin konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden. Für die beiden, für diesen Beitrag interviewten Seniorinnen ist es nicht wichtig zu wissen, welche spezifischen Substanzen und Lebensmittel genau lebensverlängernd wirken. Wichtig ist ihnen eine insgesamt gesunde Ernährung als Baustein eines guten und bewussten Lebens.