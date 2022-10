Künstliche Intelligenz in der Medizin

Auszug Systeme der Künstlichen Intelligenz gewinnen in der Medizin zunehmende Bedeutung. Hier wurden in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Jedoch stehen wir bei diesem Thema noch vor großen Herausforderungen. Für Prof. Thomas Malone, Leiter des „Center for Collective Intelligence” am Massachusetts Institute of Technology (MIT) sind Programme, auf die der Ausdruck „Künstliche Intelligenz” (KI) zutrifft, „Maschinen, die sich auf eine Art verhalten, die intelligent wirkt”. Tatsächlich zeichnet die modernen KI-Systeme vor allem eine Eigenschaft aus: Sie sind in der Lage, aus Erfahrung, also aus Daten zu lernen, weshalb wir auch von „Maschinellem Lernen” sprechen. Seit dieses Lernen auch noch in mehreren hierarchischen Schichten passiert („Deep Learning”) und von Programmen geleistet wird, die eine funktionelle Struktur ähnlich den Neuronen des menschlichen Gehirns haben („Neuronale Netzwerke”), sind unglaubliche Fortschritte in allen denkbaren Anwendungsbereichen erzielt worden. Dadurch kann KI für eine Entlastung des Personals in der Medizin sorgen, aber die diesbezüglichen Forschungen sind noch lange nicht abgeschlossen. …