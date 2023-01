Die Riesenzellangiitis des zentralen Nervensystems

Einleitung

Die Vaskulitis des zentralen Nervensystems (ZNS-Vaskulitis) ist eine seltene, autoimmunologische Erkrankung, die in eine primäre und sekundäre Form (als Ausdruck einer systemischen Grunderkrankung) unterteilt werden kann. Bisher konnte kein Serumbiomarker gefunden werden, der eine ausreichende Spezifität oder Sensitivität zur Diagnosestellung aufweist. Daher bleibt die Diagnosestellung bislang von einer sehr genauen Anamnese, klinischen Untersuchung und der Aufmerksamkeit der betreuenden Ärzt:innen abhängig. Eine Bildgebung mittels Schädel-MRT sollte stets angestrebt werden, um die Verdachtsdiagnose zu untermauern oder auszuschließen. Einschränkend muss hier erwähnt werden, dass die Aussagekraft der MRT abhängig ist von der Expertise der befundenden Radiolog:innen und Durchführung der korrekten Sequenzen. Hier ist v. a. die sogenannte Black-blood-Sequenz zu nennen, die das Detektieren einer zerebralen Vaskulitis oft vereinfacht.

Im MRT-Bild wird vor allem auf Verdickungen der Gefäßwände und die dortige Kontrastmittelanreicherung als Zeichen einer Inflammation und Einwanderung von Entzündungszellen geachtet. Bei weiterhin unklaren Verhältnissen kann als letzte Instanz der Diagnostik die Biopsie der zuvor in der Bildgebung auffälligen Läsion veranlasst werden. Der bioptische Nachweis einer Vaskulitis kann als beweisend gesehen werden. Natürlich ist aufgrund der Lage der Läsionen eine Biopsie bisweilen schwierig und manchmal auch nicht möglich. Letztlich bleibt für die Patientin/den Patienten stets ein gewisses Komplikationsrisiko. Eine Gehirnbiopsie sollte zur optimalen feingeweblichen Beurteilung jedenfalls Leptomeningen, Dura, weiße Substanz und Kortex enthalten.

Falls Klinik und Bildgebung keine Diagnose erlauben: Biopsie andenken

Die Pathophysiologie hinter primären ZNS-Vaskulitiden ist noch nicht ausreichend erforscht und derzeit noch unklar. Es wird spekuliert, dass Infekte wie z. B. Varizellen ein möglicher Auslöser der autoimmunologischen Antwort sind. Von der primären ZNS-Vaskulitis abzugrenzen sind sekundäre Vaskulitiden im Rahmen einer autoinflammatorischen Systemerkrankung. Besonders bei jungen Patient:innen mit Schwindel, Insulten ohne Risikofaktoren oder Zeichen einer rheumatologischen Erkrankung wie Raynaud-Syndrom, Arthritis, Lungen- oder Nierenbeteiligungen, Veränderungen sowie erhöhten Entzündungsparametern oder Pleozytose in der Liquorpunktion sollte an eine sekundäre Angiitis gedacht werden. Bei der Differenzialdiagnose einer Vaskulitis sollte auch eine periphere Nervenbeteiligung (Mononeuritis multiplex) untersucht werden, die u. a. bei der eosinophilen granulomatösen Polyangiitis (EGPA) eine Rolle spielt. Auch eine Laboranalyse mit Antinukleären Antikörpern (ANA), Komplementfaktoren und antineutrophile zytoplasmatische Antikörper (ANCA) sollte bei unklarer Diagnose erfolgen. Die ANA sind besonders wichtig in der Diagnose eines Lupus erythematodes, der auch eine ZNS-Vaskulitis auslösen kann. Die ANCA hingegen können auf eine granulomatöse Polyangiitis oder Polyarteriitis nodosa hinweisen, wobei negative Antikörper die Erkrankung wiederum nicht ausschließen. Auch eine zerebrale Beteiligung im Rahmen eines Morbus Behçet ist als sekundäre Vaskulitis zu bedenken, wobei hier vor allem die venösen Gefäße betroffen sind. Zu guter Letzt sind hier auch die Vaskulitiden der großen Gefäße zu erwähnen, die Takayasu-Arteriitis und die Riesenzellarteriitis.

Vor Biologika-Beginn: tuberkulostatische Prophylaxe bei positivem Quantiferon-Test

Bei der Riesenzellarteriitis kommt es durch die vermehrte Ausschüttung von Interferon- und Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierendem Faktor (GM-CSF) zur Anlockung und Migration von Entzündungszellen in die Gefäßwand. Die eingewanderten Makrophagen schütten wiederum proinflammatorische Zytokine aus, die zu einem entzündlichen Umbau der Gefäßwand und Gefäßwandverdickung führen. Es kommt zu einer Umwandlung der eingewanderten Makrophagen zu Riesenzellen und in weiterer Folge Verengung des Lumens bis hin zum Verschluss des Gefäßes. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung sind Studien mit großen Patientengruppen schwierig durchzuführen. Therapeutische Möglichkeiten, diese Entzündungsreaktion zu unterdrücken, sind Glukokortikoide als Akuttherapie und unter anderem eine Therapie mit einem Interleukin-6-Inhibitor. Eine Therapie mit TNF-α-Inhibitoren zeigte bei Riesenzellarteriitis keinen Therapieerfolg, ist aber eine mögliche Therapieoption in der Takayasu-Arteriitis. Wobei hier die Forschung zukünftig auf neue Therapieformen hoffen lässt, wie z. B. die Januskinase-Inhibitoren oder der anti-GM-CSF-Inhibitor Mavrilimumab, welche derzeit für den klinischen Einsatz evaluiert werden.

Eine wichtige Differenzialdiagnose ist das reversible, zerebrale Vasokonstriktionssyndrom. Weitere nichtinflammatorische Vaskulopathien wie Morbus Fabry, Sneddon-Syndrom oder die Moyamoya-Erkrankung sind ebenfalls auszuschließen.