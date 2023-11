Diagnostik und Stadieneinteilung beim metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom

Zurück zum Zitat Boevé LMS, Hulshof MCCM, Vis AN et al (2019) Effect on survival of androgen deprivation therapy alone compared to androgen deprivation therapy combined with concurrent radiation therapy to the prostate in patients with primary Bone metastatic prostate cancer in a prospective Randomised clinical trial: data from the HORRAD trial. Eur Urol 75:410–418. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​eururo.​2018.​09.​008 CrossRefPubMed