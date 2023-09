Dermatomykosen

Zurück zum Zitat Giner-Hanselmayer G (2011) Superficial fungal infections caiúsed by Arthroderma benhamiae. In: The variety of clinical presentations; Abstractbook 2nd Workshop—MedMyc2011, Medical Mycology—from Basic Science to Clinical Needs; IMBA Lecture Hall, Campus Vienna Biocenter, December 8–10, 2011