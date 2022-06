Der Einsatz von Community Nursing im Schmerzmanagement

Auszug

Die Schmerzversorgung in Österreich ist, um es diplomatisch zu formulieren, schlecht. Den mehr als eine Million an Schmerzen leidenden Österreicher*innen stehen etwa 30 bis 40 Schmerzinstitutionen (Kliniken, Ambulanzen, Ordinationen) gegenüber. Diese befinden sich häufig in den Städten, der ländliche Bereich ist von der Unterversorgung besonders betroffen. Die Öffnungszeiten sind auf einzelne Stunden oder Tage pro Woche beschränkt []. Die Gründe für die mangelnde Versorgung sind vielfältig; Jaksch beschreibt unter anderem mangelnde Zeit- und Personalressourcen, aber auch den fehlenden politischen Auftrag, akute Schmerzen zeitnah zu behandeln und chronische Schmerzen zu vermeiden []. Als mögliche Lösung wird immer wieder eine multiprofessionelle Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen genannt. Dabei fällt auf, dass die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die Gesundheits- und Krankenpflege, geflissentlich vergessen, ja fast sogar ignoriert wird. Ein Grund scheint im fehlenden Wissen zu liegen, was genau die Kernkompetenzen und Berufsfelder der professionellen Pflege sind. …