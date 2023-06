Zusammenarbeit im Pflegeberuf über Generationen

Auszug

Generationen und Konflikte zwischen den Generationen wurden schon bei den alten Griechen und Römern beschrieben, das hat sich bis heute nicht geändert. Der Soziologe Karl Mannheim hat den Begriff der Generationen in der Zwischenkriegszeit des vorigen Jahrhunderts geformt und er ist geblieben. Seine Einteilung erfolgte in Kohorten, während nach den späten 50er Jahren eher stereotype Einordnungen der Generationen entstanden. Für Mannheim waren Generationen Gruppen von Menschen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt geboren und von kulturellen, politischen, ökonomischen Ereignissen innerhalb dieser Periode nachhaltig geprägt wurden (historischer Begriff von Generationen). Wann sich eine Generation neu entwickelt und jene davor abgelöst wird, unterliegt jedoch keinen klaren Regeln. Für die Soziologie sei es aber notwendig, einen Begriff zu definieren, um soziale und intellektuelle Veränderungen einordnen und den raschen Wandel verstehen zu können, so Mannheim (). Wir kennen aber auch den genealogischen Begriff der Generationen, der sich auf die Reihenfolge von Generationen innerhalb einer Familie bezieht, sowie den pädagogischen Generationsbegriff, der aus dem Zusammenwirken von Lernenden (aneignen) und Lehrenden (vermitteln) hervorgeht (). …