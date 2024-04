Welche ACR-Antwort soll in Zulassungsstudien bei der Rheumatoiden Arthritis zum Einsatz kommen?

Die American College of Rheumatology (ACR)-Antworten werden seit ihrer Entwicklung im Jahr 1995 in nahezu allen bedeutenden Medikamentenstudien in der Rheumatoiden Arthritis (RA) als primäre und sekundäre Endpunkte verwendet []. Welche Ansprechrate (ACR20, 50 oder 70) hierbei eine optimale Balance zwischen statistischer Power und klinischer Relevanz in der Therapielandschaft moderner Biologika- und Small-Molecule-Studien erfüllt, war lange Zeit unklar. In dieser Arbeit haben wir daher systematisch die 3 ACR-Antworten zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Patientenpopulationen in randomisiert-kontrollierten RA-Zulassungsstudien verglichen – vor dem Hintergrund der Annahmen, dass sich das oben angeführte Gleichgewicht von statistischer Power und klinischer Relevanz zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Patientengruppen unterscheidet, dass ein statistisch gewichtiger Outcomemarker essenziell ist zur Eingrenzung von Umfang und Dauer der Placeboexposition in klinischen Studien, und dass bei gleicher statistischer Power ein klinisch relevanter Marker zu bevorzugen ist. Zusammenfassend validiert unsere Arbeit die Verwendung der ACR20-Schwelle als primären Endpunkt vor allem zu frühen Zeitpunkten in klinischen Studien, da die diskriminative Kapazität im Vergleich zu ACR50- und ACR70-Antworten deutlich höher ist, während letztere vor allem zu späteren Zeitpunkten (z. B. um Woche 24) mit vergleichbarer statistischer Power angewandt werden können. Dieser longitudinale Vergleich der ACR-Metriken über die gesamte Dauer von placebokontrollierten Studien bietet neue Einblicke in die Dynamik und Aussagekraft der in der RA so häufig angewandten Parameter, und ist daher bedeutend sowohl für die Planung und Durchführung von klinischen Studien wie auch für die Interpretation ihrer Ergebnisse.