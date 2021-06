Zurück zum Zitat Gold EB, Sternfeld B, Kelsey JL, Brown C, Mouton C, Reame N, Salamone L, Stellato R (2000) Relation of demographic and lifestyle factors to symptoms in a multi-racial/ethnic population of women 40–55 years of age. Epidemiol Rev 152(5):463–473. https://​doi.​org/​10.​1093/​aje/​152.​5.​463 CrossRef