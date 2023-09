Zurück zum Zitat Silverberg JI, Lio PA, Simpson EL, Li C, Brownell DR, Gryllos I, Ng-Cashin J, Krueger T, Swaidan VR, Bliss RL, Kim HD (2023) Efficacy and safety of topically applied therapeutic ammonia oxidising bacteria in adults with mild-to-moderate atopic dermatitis and moderate-to-severe pruritus: a randomised, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging, phase 2b trial. eClinicalMedicine 60:102002 CrossRefPubMedPubMedCentral