Schmerztherapie in der Rheumatologie

Einleitung

Schmerzen sind ein bestimmendes Symptom der meisten rheumatischen Erkrankungen. Daher sollten Ärzt:innen, die Patient:innen mit rheumatischen Beschwerden oder Erkrankungen behandeln, kompetent im Einsatz und der Verordnung der unterschiedlichen Methoden der Schmerzbekämpfung sein. Dabei spielen selbstverständlich Medikamente die führende Rolle, aber Schmerztherapie geht weit über die „klassischen“ Schmerzmittel hinaus. Dieser Artikel soll vor allem die Möglichkeiten darstellen, die die Medizin neben der Verordnung von Analgetika insbesondere bei der Therapie chronischer Schmerzen hat.

Eine wesentliche Klassifikation und Basis der Methodenauswahl betrifft die Schmerzdauer. Unter akuten Schmerzen versteht man solche, die bis zur Heilung bzw. Beseitigung der Ursache bestehen, wie Schmerzen nach Verletzungen oder Operationen, akut entzündliche Schmerzen (Weichteilinfekte mit Abszedierung, akute Zahnschmerzen etc.) oder akute viszerale Schmerzen (Gallen- oder Nierensteinkolik, Enteritis etc.). In der Regel wird eine zeitliche Begrenzung auf < 3 (oder < 6) Monate angenommen. Chronische Schmerzen entstehen, wenn die Ursache nicht zeitnah beseitigt werden kann. In diesem Fall kommt es zu komplexen strukturellen Veränderungen insbesondere der an der Schmerzempfindung beteiligten nervalen Strukturen (von den peripheren schmerzleitenden Fasern bis zur zentralen kortikalen Schmerzempfindung), die zur Chronifizierung des Schmerzempfindens beitragen.

Diese Prozesse werden unter dem Begriff „Schmerzgedächtnis“ subsummiert. Um der Ausbildung des Schmerzgedächtnisses entgegenzuwirken, sollte, vor allem wenn mit einer Beseitigung der Ursache nicht innerhalb der ersten Wochen zu rechnen ist, die Therapie jedenfalls mehrere Komponenten (siehe unten) umfassen.