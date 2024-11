Reflexion zur Gerechtigkeit bei Therapieentscheidungen

In diesem Sinn beinhaltet die Frage nach derneben der Forderung nach der Achtung der Patient:innenautonomie, des Wohltuns-, und Nicht-Schadensprinzips nach Beauchamp und Childress immer auch die Frage nach der Gerechtigkeit []. Beste medizinische Versorgung bedeutet eben nicht – wie häufig fälschlicherweise angenommen – alles technisch Machbare immer auch allen zukommen zu lassen. Medizinisches Fachpersonal sollte sich nach einer Diagnosestellung bei seinen Entscheidungen stets an der vorhandenen Evidenz und auch an der persönlichen Erfahrung orientieren (§ 49 österreichisches Ärztegesetz) [], um ein individuelles Therapieziel zu definieren, aus dem sich dann eine individuelle Indikation für die Durchführung medizinischer Maßnahmen ableitet. Die Durchführung dieser Maßnahmen wiederum muss durch die:den Patient:in direkt autorisiert werden oder deren:dessen mutmaßlichem Willen entsprechen. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, ob eine therapeutische Maßnahme im Vergleich zu alternativen Behandlungsmöglichkeiten angemessen und verhältnismäßig ist. Auch weitere Einflussfaktoren wie Alter, Komorbiditäten oder Gebrechlichkeit der Patient:innen sind in der medizinischen Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Schließlich ist abzuschätzen, ob der Benefit der medizinischen Maßnahme die Inkaufnahme eines potenziellen Schadens tatsächlich rechtfertigt [].

Wenn wir von einer gerechten medizinischen Entscheidung sprechen, denken wir im Kontext eines alltäglichen Verständnisses von Gerechtigkeit oft, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden sollte. Dabei ist „Gleichheit“ im Sinne eines gleichberechtigten Zugangs zu medizinischen Ressourcen zu verstehen. Praktisch klinisch, könnte man – undifferenziert gedacht – aus einem falsch verstandenen „Gleichheitsprinzip“ ableiten, dass alle Personen mit einer bestimmten Erkrankung die gleiche Therapie gleich lange, gleich oft etc. erhalten müssten, um Medizin gerecht zu praktizieren. Wie im Gleichheitsmodell der Gerechtigkeit angemerkt, ist es zweifelhaft, dass es aufgrund individueller Patient:innensituationen überhaupt eine vollkommen gleiche Ausgangssituation geben kann, weswegen für eine gerechte Entscheidungsfindung zur weiteren Abwägung zusätzlich das „ius suum“ herangezogen werden muss [], nach welchem immer dann gerecht gehandelt wird, wenn „jedem das Seine“ – gemessen am größtmöglichen Nutzen für die:den jeweilige:n Patient:in – zuteilwird. Es wäre demzufolge eben nicht gerecht, allen Patient:innen – ungeachtet ihrer individuellen Situation wie Komorbiditäten, Alter, Gebrechlichkeit – bei gleicher Grunderkrankung die idente medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Dies wäre ganz im Gegenteil im Sinne der Gerechtigkeit eine Ungleichbehandlung, wenn vergleichbare Fälle (z. B. histologisch gleicher Tumor im gleichen Stadium) dort, wo sie ungleich sind (Indikation, Therapieziel, Patient:innenwille, Komorbiditäten, Frailty etc.), dennoch gleich behandelt würden! Wenn man also die Indikation für eine medizinische Behandlung streng an ihrem individuellen Nutzen für eine:n Patient:in festmacht sowie das individuelle Therapieziel und den Patient:innenwillen regelmäßig kritisch überprüft, trifft man Entscheidungen im Sinne der „right care“. Mit diesem Gedanken schließt sich der Bogen zur anfangs erwähnten Individualgerechtigkeit nach Giovanni Maio. Gerechte medizinische Entscheidungsfindung muss sich an einer strengen Indikationsstellung orientieren, die wiederum auf einem sinnvollen Therapieziel basieren muss. Das Bemühen um eine „right care“ in der medizinischen Entscheidungsfindung hilft, Übertherapie und deren Folgen zu vermeiden und führt zu einer sinnvollen und notwendigen Rationalisierung der Medizin – weg von Machbarkeitswahn und Schuldgefühlen, „nicht ALLES gemacht zu haben“. Die Vermeidung von verlängertem Leiden für Patient:innen und deren Angehörige bedeutet gleichzeitig, medizinisches Fachpersonal vor Burnout [] infolge fehlgeleiteter Therapieentscheidungen (siehe Futility) zu bewahren und schlussendlich auch zu einem sinnvolleren Ressourceneinsatz in einem Medizinsystem zu kommen, das zukünftig immer häufiger an die Grenzen seiner Leistbarkeit stoßen wird. Denn dann würden tatsächlich eine Ungleichversorgung/Unterversorgung und eine Mehrklassenmedizin entstehen mit der zunehmenden Gefahr, dass ökonomisch schlecht situierte Patient:innen auch indizierte Therapien nicht mehr erhalten würden – so wie wir das in einigen anderen Ländern bereits beobachten können und wo wir sicher zukünftig mit unserem Medizinsystem nicht sein wollen [].