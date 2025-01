Proximale Hautatrophie und positive NOR-90-Antikörper: atypische systemische Sklerodermie oder Lipodystrophie?

Der Gastrointestinaltrakt und insbesondere der Ösophagus ist in Bezug auf die inneren Organe am häufigsten betroffen. Pulmonale und vaskuläre Beteiligungen, wie ILD und pulmonalarterielle Hypertonie, sind maßgeblich für die hohe Mortalität ursächlich []. Serologisch sind antinukleäre Antikörper (ANA) in 95 % der Fälle nachweisbar. Die häufigsten krankheitsspezifischen Befunde sind Antikörper (AK) gegen Zentromer, Topoisomerase (Scl70), RNA-Polymerase III und Fibrillarin. Seltenere Antikörper sind beispielsweise gegen die Nucleolus Organizer Region 90 (NOR-90) gerichtet [].

Die namensgebende kutane Sklerose ist sehr variabel und kann zu Beginn der Erkrankung fehlen bzw. im Verlauf nicht oder in geringer Ausprägung vorhanden sein. Eine Hautmanifestation distal der Knie und Ellenbogen wird als limitierte kutane SSc (lcSSc), ein zusätzlich proximaler Hautbefall als diffuse kutane SSc (dcSSc) klassifiziert. Eine faziale Manifestation kann in beiden Fällen vorliegen [].

In der Medikamentenanamnese beschrieb die Patientin, dass sie aufgrund chronischer Schmerzen nach den multiplen Operationen langjährig auf verschiedene Opiatanalgetika angewiesen gewesen sei. Hierunter habe sie sich eigenständig Piritramid über mindestens 18 Monate subkutan in die betroffenen Hautregionen appliziert. Die Dauer der Piritramidanwendung konnte retrospektiv anhand von Vorberichten der behandelnden Klinik für Urologie aus der elektronischen Patientenakte nachvollzogen und bestätigt werden. Es folgte eine Überweisung zur physikalischen Therapie mit Physio- und Ergotherapie. Die Patientin wurde bereits schmerztherapeutisch begleitet und adäquat oral analgetisch und mittlerweile opiatfrei eingestellt. Eine Vorstellung in der plastischen Chirurgie wurde angeboten.

a Oberkörper mit fokaler kutaner Induration in der oberen Hälfte beider Oberarme und deutlich abgrenzbarer, subkutan liegender Muskulatur. b Ventrale Hüft- und Oberschenkelregion mit anterolateraler Lipodystrophie. c Anterolateraler Blick auf den Oberschenkel. Demonstriert wird eine Narbenbildung nach multiplen Subkutaninjektionen

Eine 55-jährige Patientin stellte sich mit symmetrischer kutaner Atrophie der Oberarme sowie Oberschenkel zur weiteren Diagnostik in unserer rheumatologischen Tagesklinik vor. In den vergangenen 3 Jahren seien die Hautveränderungen der Patientin erstmalig aufgefallen und seither progredient.

Diskussion

11 ]. In der European-Scleroderma-Trials-and-Research(EUSTAR)-Kohorte waren 3,3 % der Patient:innen mit SSc Anti-NOR90-Ak-positiv. Die Autoren berichten in ihrem kohortenübergreifenden Review zusätzlich über eine Gesamtprävalenz von 2,6 % (87/3357) bei SSc [ 12 ]. Die Anti-NOR-90-AK sind Teil von SSc-Immunoblots wie dem EUROIMMUN-Systemskleroseprofil. Obwohl NOR-90-AK bereits 1987 erstmalig in einem Patienten mit SSc beschrieben wurden, ist ihre diagnostische Wertigkeit jedoch unzureichend bekannt []. In der European-Scleroderma-Trials-and-Research(EUSTAR)-Kohorte waren 3,3 % der Patient:innen mit SSc Anti-NOR90-Ak-positiv. Die Autoren berichten in ihrem kohortenübergreifenden Review zusätzlich über eine Gesamtprävalenz von 2,6 % (87/3357) bei SSc [].

13 ]. Hierbei war das Vorliegen von Anti-NOR-90-AK mit der lcSSc, niedrigem „modified Rodnan skin score“ (mRSS) sowie einer geringeren Beteiligung des oberen und unteren Gastrointestinaltrakts assoziiert. Die Antikörper treten jedoch auch außerhalb der SSc auf. Die klinische Bedeutung wird in dieser Konstellation jedoch wenig beschrieben: In einer spanischen Kohorte wurden bei 26 Patient:innen NOR-90-AK nachgewiesen. Hiervon hatten 12 eine rheumatologische Erkrankung und nur 2 eine SSc. Zusätzlich bestand in einem Fall eine Morphea. Bei 6 anderen Patienten lag eine onkologische Diagnose vor [].

14 ]. Die Patientin wurde aufgrund ihrer serologischen Befunde, hier Antikörper gegen NOR-90, zur internistisch-rheumatologischen Abklärung vorgestellt. Eine Assoziation zwischen NOR-90-AK und Lipodystrophie wurde bislang nicht beschrieben. Die Bedeutung des Antikörperstatus ist in dem hier vorgestellten Fall somit unbekannt. In einer weiteren Kohorte wurde bei 101 NOR-90-positiven Patient:innen mit rheumatologischen Erkrankungen in 21 Fällen eine undifferenzierte Kollagenose (UCTD) sowie in 11 Fällen eine idiopathische Lungenerkrankung mit Autoimmun-Features (IPAF) nachgewiesen []. Die Patientin wurde aufgrund ihrer serologischen Befunde, hier Antikörper gegen NOR-90, zur internistisch-rheumatologischen Abklärung vorgestellt. Eine Assoziation zwischen NOR-90-AK und Lipodystrophie wurde bislang nicht beschrieben. Die Bedeutung des Antikörperstatus ist in dem hier vorgestellten Fall somit unbekannt.

Anzeige

15 ]. An der Haut ist die Fibrose in der Regel distal/akral ausgeprägter vorhanden und kann nach proximal fortschreiten [ 16 ]. Im präsentierten Fall war demgegenüber eine isolierte, proximale Hautatrophie als führendes Symptom vorhanden. Die symmetrische Verteilung der Hautatrophie ließ dennoch an einen systemischen Prozess denken. Pathophysiologisch liegen der SSc eine Vaskulopathie sowie eine komplexe Fehlregulation des Immunsystems zugrunde. Als Endstrecke resultiert ein bindegewebiger Umbau der betroffenen Organsysteme []. An der Haut ist die Fibrose in der Regel distal/akral ausgeprägter vorhanden und kann nach proximal fortschreiten []. Im präsentierten Fall war demgegenüber eine isolierte, proximale Hautatrophie als führendes Symptom vorhanden. Die symmetrische Verteilung der Hautatrophie ließ dennoch an einen systemischen Prozess denken.

Lipodystrophien sind eine Gruppe heterogener Erkrankungen des subkutanen Fettgewebes

17 ]. Die Diagnostik umfasst u. a. die Beurteilung der Fettgewebsverteilung und Abklärung von metabolischen Komorbiditäten [ 9 ]. In der ärztlichen Praxis können anhand des Manifestationsmusters generalisierte, partiale und lokale LD differenziert werden. Während sich lokale LD auf kleine Körperflächen beschränken, können partiale LD an größeren Arealen und oft an den Extremitäten auftreten. Zusätzlich werden bei partialen LD oft Fettakkumulationen u. a. am Stamm, Gesicht oder Nacken beobachtet. Generalisierte LD betreffen das subkutane Fettgewebe am ganzen Körper [ 7 ]. Hierdurch werden ein geringer Leptinspiegel, Insulinresistenz und Hypertriglyzeridämien begünstigt. Eine Leptinersatztherapie ist verfügbar [ 9 ]. Lipodystrophien sind eine Gruppe heterogener Erkrankungen des subkutanen Fettgewebes []. Die Diagnostik umfasst u. a. die Beurteilung der Fettgewebsverteilung und Abklärung von metabolischen Komorbiditäten []. In der ärztlichen Praxis können anhand des Manifestationsmusters generalisierte, partiale und lokale LD differenziert werden. Während sich lokale LD auf kleine Körperflächen beschränken, können partiale LD an größeren Arealen und oft an den Extremitäten auftreten. Zusätzlich werden bei partialen LD oft Fettakkumulationen u. a. am Stamm, Gesicht oder Nacken beobachtet. Generalisierte LD betreffen das subkutane Fettgewebe am ganzen Körper []. Hierdurch werden ein geringer Leptinspiegel, Insulinresistenz und Hypertriglyzeridämien begünstigt. Eine Leptinersatztherapie ist verfügbar [].

17 ]. Bei Lipodystrophie sollte daher die komplette Medikamentenanamnese erhoben werden. Medikamente, die eine LD auslösen können, sind Insulin, Exenatid sowie Pegvisomant [ 18 ‐ 20 ]. Im Erwachsenenalter werden am häufigsten die HIV-Therapie-assoziierte partiale LD sowie lokale LD nach Injektionen beobachtet []. Bei Lipodystrophie sollte daher die komplette Medikamentenanamnese erhoben werden. Medikamente, die eine LD auslösen können, sind Insulin, Exenatid sowie Pegvisomant [].

1 Ein Fall von piritramidinduzierter LD wurde bislang nicht publiziert. Differenzialdiagnostisch sollten auch endokrinologische Erkrankungen, wie Diabetes mellitus und Akromegalie, ausgeschlossen werden. Neben erworbenen LD sind zahlreiche kongenitale/familiäre Formen bekannt, die in Tab.systematisch aufgeführt werden.

21 ]. Das BSS wurde bei der Patientin diskutiert, die hierfür typische zephalokaudale, thorakale oder abdominelle Fettverteilungsstörung lag jedoch nicht vor. Auch eine charakteristische Komplement-C3-Erniedrigung oder Hinweise für eine Nierenfunktionsstörung lagen nicht vor [ 21 ]. Das Barraquer-Simons-Syndrom (BSS) ist eine erworbene, partielle LD mit Assoziation zu Autoimmunerkrankungen wie dem systemischen Lupus erythematodes und der Dermatomyositis []. Das BSS wurde bei der Patientin diskutiert, die hierfür typische zephalokaudale, thorakale oder abdominelle Fettverteilungsstörung lag jedoch nicht vor. Auch eine charakteristische Komplement-C3-Erniedrigung oder Hinweise für eine Nierenfunktionsstörung lagen nicht vor [].

PSMB8 -Gen beobachtet werden. Folgende 3 Interferonopathien sind hierbei bekannt: Das CANDLE-Syndrom („chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature“) zeichnet sich durch eine generalisierter oder partiale LD aus, wohingegen beim Nakajo-Nishimura-Syndrom eine lipomuskuläre Dystrophie des Oberkörpers auftritt. Beim JMP-Syndrom („joint contractures, muscular atrophy, microcytic anemia, and panniculitis-associated lipodystrophy“) kommt es neben der pannikulitisassoziierte LD ebenfalls zur Muskelatrophie [ 22 ]. In der pädiatrischen Rheumatologie können LD als Symptome eines seltenen proteasomassoziierten autoinflammatorischen Syndroms (PRAAS) mit variabler Mutation im-Gen beobachtet werden. Folgende 3 Interferonopathien sind hierbei bekannt: Das CANDLE-Syndrom („chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature“) zeichnet sich durch eine generalisierter oder partiale LD aus, wohingegen beim Nakajo-Nishimura-Syndrom eine lipomuskuläre Dystrophie des Oberkörpers auftritt. Beim JMP-Syndrom („joint contractures, muscular atrophy, microcytic anemia, and panniculitis-associated lipodystrophy“) kommt es neben der pannikulitisassoziierte LD ebenfalls zur Muskelatrophie [].

Die schwere kutane Atrophie wurde in diesem Fall durch subkutane Piritramidinjektionen verursacht

Die schwere kutane Atrophie des vorliegenden Falls wurde durch subkutane Piritramidinjektionen verursacht und imitierte durch die symmetrische Verteilung an allen Extremitäten eine partiale LD. In interdisziplinärer Diskussion sowie nach Literaturrecherche wurde bislang kein weiterer Fall mit einer solchen ausgeprägten lokalen LD beschrieben. Erschwert wurde die Diagnostik auch dadurch, dass der Patientin die Kausalität zwischen Subkutaninjektionen und der LD nicht ersichtlich war. Bei einer LD sollte daher eine gezielte und ausführliche Anamnese erfolgen, um nichterforderliche diagnostische Verfahren vermeiden zu können.