Podcast: Von der Höchstform zur Normalform: Karin Mayr-Krifka

Die ehemalige Weltklasse-Sprinterin im Portrait

Karin Mayr-Krifkas Erfolgsbilanz: Zweimal EM-Silber 2002 in Wien und 2005 in Madrid sowie WM-Bronze 2004 in Budapest. Die Niederösterreicherin ist eine besonders interessante Leichtathletin, weil sie erst relativ spät den Karriere-Turbo gezündet hat und dann noch zur Siegläuferin geworden ist. Wir sprechen im Hörgang-Interview über ihren hohen Trainingseinsatz und die Zeit nach der Karriere.