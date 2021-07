Podcast: Toni Innauer

Von der Höchstform zur Normalform

Wie geht es Athleten am Ende ihrer Laufbahn, haben Sie Probleme, die aus der jahrelangen extremen Belastung resultieren? Stefanie Sperlich spricht in dieser Folge mit dem Olympiasieger von der Normalschanze 1980 und späterem Cheftrainer der Skispringer, Toni Innauer. Dieser hat seine Laufbahn verletzungsbedingt schon mit 21 beendet. Zuletzt trat er als Buchautor ("Die 12 Tiroler") in Erscheinung.