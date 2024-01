Jeder Fünfte mit Kehlkopfkrebs entwickelt einen Zweittumor

Bei manchen Krebserkrankungen ist das Risiko für einen weiteren Primärtumor erheblich erhöht: Innerhalb von zehn Jahren erkranken rund 20% der Menschen mit einem Tumor des Kehlkopfs, der oberen Verdauungswege sowie der Blase und der Harnwege erneut an Krebs.

Wenn Menschen nach einer überstandenen Krebserkrankung zum zweiten Mal einen Primärtumor entwickeln, kann das sehr unterschiedliche Gründe haben: genetische Prädispositionen, hormonelle Faktoren, ein ungesunder Lebensstil oder die vorangegangene Krebstherapie. Entsprechend überrascht es wenig, dass bei Menschen mit tabakassoziierten Tumoren das höchste Risiko für erneute Krebserkrankungen besteht – zum einen liegt hier bereits eine massive Schädigung von Gewebe durch toxische Substanzen vor, zum anderen hören viele auch nach einer Krebsdiagnose mit dem Rauchen nicht auf. Doch auch Menschen mit Blasen- und Harnwegstumoren tragen ein überproportional hohes Risiko für weitere Primärtumoren, berichten Forschende um Dr. Trille Kristina Kjaer vom dänischen Krebsinstitut in Kopenhagen.

Das Team um Kjaer hat Angaben von über 457.000 Menschen im Alter ab 40 Jahren in Dänemark analysiert, die in den Jahren 1997 bis 2014 an Krebs erkrankt waren, mindestens ein Jahr überlebt hatten und bis Ende 2020, also maximal 24 Jahre, nachbeobachtet werden konnten. Die wichtigsten Ergebnisse:

Von den rund 227.000 Frauen und 230.000 Männern waren zu Beginn knapp 13% an Lungen- und 12% an Kolorektaltumoren erkrankt. 30% der Frauen litten an Brustkrebs, 23% der Männer an einem Prostatakarzinom.

Im Laufe der Nachbeobachtungszeit von median 3,6 Jahren erkrankten 56.000 der Krebsüberlebenden (12%) an einem zweiten Primärtumor. Frauen bekamen die zweite Krebsdiagnose im Alter von durchschnittlich 67 Jahren, Männer von 69 Jahren.

Insgesamt betrug die Inzidenz von zweiten Primärtumoren 6,3% nach fünf Jahren, 10,5% nach zehn Jahren und 13,5% nach 15 Jahren. Am seltensten waren erneute Primärtumoren naturgemäß bei Tumoren mit hoher Mortalität (Lunge, Pankreas, Ösophagus).

Männer erlitten häufiger zweite Primärtumoren als Frauen. Nach fünf Jahren ergab sich eine Inzidenz von jeweils 7,2% versus 5,3%, nach zehn Jahren von 11,5% versus 9,4%.

Personen mit Kehlkopfkrebs erkrankten am häufigsten an erneuten Primärtumoren. Hier berechneten die Forschenden um Kjaer eine Zehnjahresinzidenz von 21,8%. Nach Tumoren des Mund- und Rachenraums betrug sie 19,5%, gefolgt von Tumoren der Blase und der Harnwege (18,5%). Nach den meisten anderen Tumoren lag die Inzidenz zwischen 10% und 15%.

Auf einen Kehlkopftumor folgte mit Abstand am häufigsten Lungenkrebs. Daran erkrankten 8,3% innerhalb von zehn Jahren, gefolgt von Oropharynxtumoren (2,5%). Auch nach Mund-Rachen-Karzinomen kam es zumeist zu Lungenkrebs (Zehnjahresinzidenz: 5,2%) sowie zu einem Tumor derselben Entität (4,1%). Nach einem Blasen- oder Harnwegstumor entwickelten 4,2% in zehn Jahren ein Prostatakarzinom, 3,4% Lungenkrebs, und 3,0% einen weiteren Tumor der Blase oder der Harnwege.

Wurde der erste Primärtumor durch Rauchen mitverursacht, war das Risiko für einen weiteren tabakassoziierten Primärtumor um 73% erhöht. Deutlich geringer erhöht waren die Risiken für einen Tumor derselben Ätiologie bei Krebserkrankungen, die mit Alkohol (plus 6%), schlechter Ernährung (plus 32%) oder Viren (plus 23%) assoziiert sind. Nach hormonassoziierten Tumoren bei Frauen ergab sich hingegen ein reduziertes Risiko für eine Krebserkrankung derselben Ätiologie (minus 33%).

Das Team um Kjaer betont die Bedeutung von vermeidbaren Risikofaktoren wie Rauchen oder ungesunder Ernährung für die Entwicklung von Zweittumoren und schlägt vor, hier besonders auf Präventionsmaßnahmen zu achten.

Originalestudie:

Kjaer TK et al.: Cumulative incidence of second primary cancers in a large nationwide cohort of Danish cancer survivors: a population-based retrospective cohort study Lancet Oncology 2023; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00538-7

Quelle: springermedizin.de