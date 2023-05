Drittlinien-Kombination verlängert Leben bei Kolorektalkarzinom

Personen mit therapierefraktärem fortgeschrittenem Kolorektalkarzinom (CRC) profitieren bei einer Trifluridin-Tipiracil-Therapie von einer Kombination mit Bevacizumab: In einer Phase-III-Studie ließ sich damit das Leben um über drei Monate verlängern.

Trifluridin-Tipiracil (FTD-TPI) ist in Deutschland derzeit als Monotherapie bei metastasiertem kolorektalem Karzinom (CRC) zugelassen, sofern die Betroffenen bereits mit einer Reihe anderer Chemotherapeutika wie Fluoropyrimidin, Oxaliplatin und Irinotecan sowie Antikörpern gegen VEGF und EGFR behandelt worden sind. Eine aktuelle Phase-III-Studie1 liefert nun Belege, dass in der Drittlinie eine Behandlung mit FTD-TPI besser als Kombitherapie erfolgt: Die Betroffenen leben mit einem Bevacizumab-Zusatz im Median über drei Monate länger als unter einer alleinigen FTD-TPI-Behandlung. Zu diesem Schluss kommen Onkologinnen und Onkologen um Dr. Gerald Prager von der Medizinischen Universität Wien anhand von Resultaten der Studie SUNLIGHT.

Da eine Blockade der Angiogenese per VEGF-Hemmung auch bei einem Tumorprogress noch etwas zu nutzen scheint, könnte eine VEGF-Hemmer-Kombination mit Drittlinientherapeutika Vorteile auf das Gesamtüberleben haben. In SUNLIGHT wurde daher die etablierte FTD-TPI-Monotherapie gegen eine Kombitherapie mit dem VEGF-Blocker Bevacizumab verglichen (FTD-TPI-BVC).

An der Studie nahmen 492 Erwachsene mit einem nichtresezierbaren fortgeschrittenen CRC teil. Alle hatten einen Tumorprogress nach mindestens zwei Therapielinien, beteiligen durften sich nur Betroffene mit höchstens zwei vorhergehenden Chemotherapien.

Im Median waren die Krebskranken 63 Jahre alt, zwei Drittel stammten aus Europa, drei Viertel hatten ein Kolonkarzinom, ebenso viele einen rechtsseitigen Tumor. Etwa 40% wiesen drei oder mehr Metastasen auf, zwei Drittel hatten einen BRAF-Wildtyp, bei den übrigen war der BRAF-Status zumeist unbekannt. Alle benötigten hingegen einen bekannten RAS-Status, 70% zeigten Mutationen im RAS-Gen.

Nach dem Zufallsprinzip bekam die Hälfte eine Behandlung mit FTD-TPI (35 mg/m2/bd an zehn Tagen pro Monat), die übrigen erhielten zusätzlich Bevacizumab (5 mg/kg an den Tagen 1 und 15 eines Monatszyklus). Behandelt wurde bis zum Tumorprogress oder zum Auftreten inakzeptabler Nebenwirkungen; im Median dauerte die Therapie 5,0 Monate in der FTD-TPI-BVC-Gruppe und 2,1 Monate mit alleiniger FTD-TPI-Behandlung, die Nachbeobachtungsdauer betrug im Median 14,2 Monate.

Leben um 3,3 Monate, PFS um 3,2 Monate verlängert

Mit der Kombitherapie lebten CRC-Kranke im Median 10,8 Monate, mit der Monotherapie 7,5 Monate. Der Unterschied beim primären Endpunkt von 3,3 Monaten war statistisch signifikant und übersetzte sich in ein um 39% geringeres Sterberisiko zugunsten der Kombitherapie. Nach einem halben Jahr lebten noch 77% mit der Kombi- und 61% mit der Monotherapie, nach einem Jahr noch jeweils 43% und 30%.

Ein ähnliches Bild beim progressionsfreien Überleben (PFS): Im Median berechnete das Team um Prager 5,6 Monate in der Gruppe mit Kombitherapie sowie 2,4 Monate mit Monotherapie – eine Differenz von 3,2 Monaten, woraus sich ein mehr als halbiertes Progressionsrisiko (minus 56%) ergibt. Nach sechs Monaten lebten noch 43% mit FTD-TPI-BVC und 16% mit FTD-TPI progressionsfrei, nach einem Jahr jeweils 16% und 1%.

Die günstigen Effekte der Kombitherapie ließen sich in allen überprüften Subgruppen erkennen und waren unabhängig von RAS-Status, Tumorlokalisation und vorhergehender Bevacizumab-Therapie. Größere Unterschiede bei der Häufigkeit ernster Nebenwirkungen (72% mit Kombi-, 70% mit Monotherapie) traten nicht auf, schwere unerwünschte Ereignisse waren unter der Kombitherapie etwas seltener (bei 25% versus 31%). Am häufigsten kam es in beiden Gruppen zu einer Neutropenie, Grad 3 oder 4 wurden dabei in der Gruppe mit Kombitherapie etwas häufiger erreicht (bei 43% versus 32%).

Für die Onkologinnen und Onkologen um Prager ist es bemerkenswert, dass mit der Kombinationsbehandlung das Leben um über drei Monate verlängert werden konnte, obwohl 70% prognostisch ungünstige RAS-Mutationen aufwiesen – der Anteil der RAS-Mutationsträger war deutlich höher als in der üblichen CRC-Population. Sie sehen daher einen erheblichen Vorteil der FTD-TPI-BVC-Kombination in der Drittlinie.

FTD-TPI enthält das Thymidin-Analogon Trifluridin, welches statt Thymidin in die DNA eingebaut wird, die Zellreplikation stoppt und zum Zelltod führt. Tipiracil verhindert einen raschen Abbaus des Nukleosid-Analogons in der Leber und verstärkt damit die Wirksamkeit des Medikaments.

Referenz:

1Prager GW et al.: Trifluridine–Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer. New Engl J Med 2023; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2214963

Quelle: springermedizin.de