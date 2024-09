1, 2, 3 ... ganz viele Kilometer für die Krebsforschung laufen

Herbstsport in Wien: Am 5. Oktober verwandelt sich der Unicampus in der Alservorstadt in eine Laufarena. Hundertschaften an Läufern spulen Kilometer für den guten Zweck ab. Das englischsprachige Motto: „The distance is nothing, it's only the first step that is difficult.” (Marquise du Deffand). In Zahlen: 45.000 km sind das Ziel, ein Kilometer für jeden Menschen, der pro Jahr an Krebs erkrankt.

Die Veranstaltung zwischen dem Narrenturm und alten Institutsgebäuden ist einmalig, und sie lenkt den Blick auf die Forschung, die den Krebspatienten zugute kommt.

Im Laufe der Jahre ist der Krebsforschungslauf von 350 auf über 3.000 Teilnehmer angewachsen, eine davon ist Sophie Bromberger. Für ihren PhD war die Veranstaltung Goldes wert. "Mein Projekt wurde mit den Einnahmen dieses Laufs gefördert." Im Podcast spricht sie über ihr Arbeitsgebiet, in dem sich Gefäßbiologie und Krebsforschung überschneiden, und was mit den 50.000 Euro an Forschungsunterstützung passiert ist

Teilnehmer spenden bei der Anmeldung 30 Euro, unabhängig davon, wie viele Runden Sie laufen. https://www.meduniwien.ac.at/web/krebsforschungslauf/

Anzeige