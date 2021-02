03.02.2021 | Onkologie und Hämatologie | Übersichtsartikel | Onlineartikel

Am 4. Februar ist Weltkrebstag

Einmal mehr wird anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar in Erinnerung gerufen, welche wichtige Rolle die Wissenschaft spielt, um mehr über die Entstehung und Therapie von Krebserkrankungen zu erfahren. Univ.-Prof. Dr. Philipp Jost gibt einen Einblick über Forschungsvorhaben, die dazu an der Medizinischen Universität Graz aktuell laufen bzw. in Kürze starten werden.