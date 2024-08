Erschienen in: rheuma plus

Zusammenfassung

In den letzten Jahrzehnten hat eine rasante Entwicklung in der Behandlung rheumatischer Erkrankungen stattgefunden. Schon lange ist es nicht mehr so, dass sich die Therapie auf das Verordnen von Analgetika und Kortison beschränkt. Nicht nur „klassische“ Multiorganerkrankungen wie der systemische Lupus erythematodes (SLE) oder die systemische Sklerose fordern uns Rheumatolog*innen in unserem Arbeitsalltag; auch früher scheinbar simple (wenn auch damals nicht so gut behandelbare) Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis stellen uns durch den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der letzten Jahrzehnte vor multiple Herausforderungen. Insofern ist das Wissen über die Multimorbidität unserer Patient*innen nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für uns als Gesundheitspersonal etwas, das zwar zu einer Verbesserung der Betreuung führen kann, uns aber auch vor ungeahnte Probleme stellt.

In diesem Artikel soll einerseits die Problematik aufgezeigt, und andererseits auch bereits vorhandene Lösungsansätze diskutiert werden, die helfen können, der Multimorbidität entgegen zu treten.