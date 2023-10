Dr. Johannes Gojo ist seit Kurzem Professor für Pädiatrische Neuro-Onkologie an der MedUni. Nach einem Doppelstudium (Molekularbiologie und Medizin) und Aufenthalten in Boston und Heidelberg, will Gojo an seiner Stamm-Uni Therapien von Hirntumoren bei Kindern entwickeln. Josef Broukal hat ihn getroffen.