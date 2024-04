Klimawandel und psychische Gesundheit

Grundlegend besteht für die ökologische Psychiatrie weiterhin das Erkenntnisproblem in der Wissens- und Methodenintegration: Es muss zwischen der Laborforschung und der Feldforschung, der naturwissenschaftlichen und der sozialwissenschaftlichen Perspektive, der Einzelfaktor- und Systembetrachtung vermittelt werden, denn jeder Mensch ist gleichzeitig einer heterogenen Umwelt ausgesetzt, wenngleich er dies über sein Verhalten regulieren kann. Ein aktueller Vorschlag zu einer derartigen integrativen Perspektive kommt vom kanadischen Psychiater Laurence J. Kirmeyer, der seit vielen Jahren die Kulturpsychiatrie entwickelt hat, und nun eine systemische ökosoziale Perspektive vorschlägt: „The cultural-ecosocial systems view we propose understands mind, brain and person as situated in the social world and as constituted by cultural and self-reflexive processes. This view can be incorporated into a pragmatic approach to clinical assessment and case formulation that characterizes mechanisms of pathology and identifies targets for intervention.“ [].