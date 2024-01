Zurück zum Zitat Zamorano JL, Lancellotti P, Rodriguez Munoz D et al (2016) 2016 ESC position paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice guidelines: the task force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 37:2768–2801 CrossRefPubMed