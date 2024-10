Der pädiatrische Schlaganfall: Time is brain

Intrakranielle Blutung Ischämischer Insult Meningitis bzw. Enzephalitis ADEM ZNS Neubildung Metabolisch Migräne bzw. Vasospasmus Hemiplegische Migräne Konvulsiv bzw. postiktal Nichtorganisch

Es wird die Diagnose eines kindlichen Schlaganfalls gestellt; weitere Differentialdiagnosen sind in Tab.angeführt. Eine in der cMRT gezeigte Diffusionsrestriktion im Mediaversorgungsgebiet links erhärtet die Diagnose. Es wird im intensivmedizinischen Setting eine systemische Lysetherapie mit Alteplase (Actilyse®) in der Dosierung 0,9 mg/kg innerhalb eines Zeitfensters von 02:55 h nach Symptombeginn durchgeführt. In stabilem Allgemeinzustand kann der Patient in weiterer Folge am vierten Tag mit schlaffer Hemiparese und zentraler Fazialisparese rechts unter laufender kontinuierlicher Heparintherapie in der Dosierung 15 IE/kg/h mit einer Ziel-PTT im Normbereich zur Vorbeugung eines Rebound-Phänomens nach erfolgter Lysetherapie auf die Normalstation verlegt werden. Die cMRT am 7. Tag nach Symptombeginn mit Gefäßdarstellung zeigt Kaliberirregularitäten teilweise mit Stenosierungen im Bereich der distalen Arteria carotis interna, im A1-Segment der A. cerebri anterior sowie im M1-Segment der A. cerebri media links. Die rechts- und einseitige klinische Präsentation des Schlaganfalls, die fehlenden Entzündungszeichen, ein erhöhtes von-Willebrand-Antigen als Zeichen der Endothelaktivierung, die unilaterale Gefäßmanifestation sowie die Morphologie der Bildgebung sind somit passend zum Bild einer primären ZNS-Vaskulitis des Kindesalters („childhood primary angiitis of the central nervous system“, cPACNS). Es liegt der Subtyp einer idiopathischen Angiographie-positiven nichtprogredienten Großgefäßvaskulitis vor []. Therapeutisch erhält der Patient in weiterer Folge eine Methylprednisolon-Stoßtherapie in der Dosierung 20 mg/kg/Tag für 3 Tage mit anschließender oraler Therapie mit Prednisolon in der Dosierung 2 mg/kg/Tag, welche über 10 Wochen ausgeschlichen wird. Zudem werden eine Thrombozytenaggregationshemmung mit Acetylsalicylsäure 200 mg für 2 Jahre sowie eine Antikoagulation mit Enoxaparin 20 mg für 3 Monate veranlasst []. Der Patient kann zur weiterführenden Rehabilitation an ein pädiatrisches Reha-Zentrum verlegt werden.