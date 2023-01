Stress und Krebs – eine ungünstige Kombination

Wenn Patienten und Patientinnen mit soliden Tumoren psychisch stark belastet sind, haben sie ein höheres Sterberisiko, wie eine Analyse1 nun vermuten lässt.

Studien zeigen, dass Krebsdiagnosen mit einem hohen Maß an psychischer Belastung einhergehen. Stress ist zwar mit vielen nachteiligen Folgen assoziiert, bisher ist aber wenig erforscht, wie er sich auf den Krankheitsverlauf von Krebspatienten und -patientinnen auswirkt. Eine systematische Übersicht hat ergeben, dass er bei Personen mit soliden Tumoren negative Effekte auf die Gesamtmortalität haben könnte.

Dreizehn Studien erfüllten die Einschlusskriterien für die Analyse von Kayla Roche vom National Cancer Institute in Bethesda und ihrem Team. Sie zeigten schwache bis moderate inverse Assoziationen zwischen Stress und dem Gesamtüberleben von Krebskranken. Analysiert wurde der potenzielle Einfluss von Ängsten, Depressionen oder anderen psychischen Belastungen, wobei elf Studien nach Adjustierung auf Störfaktoren mindestens ein signifikantes Ergebnis vorweisen konnten. Allerdings erschwerte die Heterogenität der einzelnen Studien direkte Vergleiche.

Hinweise auf Korrelationen bei Brustkrebs

Drei Studien untersuchten den möglichen Zusammenhang zwischen Stress und Überleben bei Brustkrebspatientinnen. In zwei davon war Stress nur in univariaten Analysen ein Prädiktor für die Überlebenschancen, während die dritte keine signifikanten Unterschiede ergab. Allerdings verwendete diese eine weiter gefasste Definition von Stress, die auch zwanghaftes oder paranoides Verhalten einschloss, während die anderen beiden Studien sich auf Depressionen und Ängste konzentrierten.

Kontroverse Ergebnisse bei Lungenkrebs

Zur psychischen Belastung und dem Überleben von Lungenkrebspatienten und -patientinnen gab es zwei Studien. Eine davon mit einer japanischen Kohorte führte nicht zu signifikanten Ergebnissen. Die andere stammte aus Deutschland und ergab, dass durch Interviews beurteilter Stress Aussagen über das Sterberisiko erlaubte, was bei selbstberichtetem Stress nicht der Fall war. Obwohl beide Studien Stress auf ähnliche Weise definierten, könnten kulturelle Unterschiede sowie eine unterschiedlich lange Nachbeobachtungszeit zu den unterschiedlichen Ergebnissen beigetragen haben.

Assoziationen bei weiteren Krebsarten

Auch in Studien mit Personen mit Zervixkarzinomen, Magenkrebs oder Tumoren im Kopf-Hals-Bereich wurden entsprechende Assoziationen entdeckt. In allen drei Untersuchungen war Stress in multivariaten Analysen mit den Überlebenschancen assoziiert.

Den Forschenden zufolge könnten die Korrelationen auf zwei Arten erklärt werden. Möglicherweise bewirke Stress ein weniger gesundes Verhalten, was wiederum die Genesung behindere, oder aber es gebe direkte biologische Mechanismen, die sowohl an Stress als auch am Tumorwachstum beteiligt seien. „Ein weiteres Verständnis der biologischen Grundlagen könnte zur Entwicklung von Interventionen beitragen, die die Belastung reduzieren können“, schließen Roche et al.

