Differenzierter Blick auf Darmkrebsrisiko unter Antibiotika

Eine Antibiotikatherapie geht mit einer erhöhten Gefahr für Darmkrebs einher – allerdings nur im proximalen Kolon. Im Rektum ist das Risiko reduziert. Penicilline scheinen die Gefahr insgesamt zu senken, Aminoglykoside zu erhöhen.

Dem Darmmikrobiom wird inzwischen eine wichtige Rolle bei der Krebsentstehung und -abwehr attestiert. So ist Ärzten aufgefallen, dass eine Antibiotikatherapie, vor allem eine mit Breitspektrum-Antibiotika, die Wirksamkeit einer Krebsimmuntherapie reduziert. Offenbar wird die Immunantwort durch ein verändertes Darmmikrobiom geschwächt. Nach dieser Logik könnten Antibiotika auch die Krebsentstehung begünstigen, und dies sollte sich vor allem bei Darmtumoren bemerkbar machen. Doch so simpel ist der Zusammenhang offenbar nicht: Bisherige epidemiologische Studien lieferten keine konsistenten Hinweise auf ein erhöhtes Darmkrebsrisiko unter Antibiotika, berichten Ärzte um Dr. Ka Shing Cheung vom Queen Mary Hospital in Hongkong. Das kann daran liegen, dass verschiedene Antibiotika das Mikrobiom unterschiedlich beeinflussen. Zudem können Krebsvorstufen schon vor der Antibiotikatherapie bestanden haben, was die Interpretation von Studienresultaten erschweren dürfte.

Das Alter der Patienten bei der Koloskopie erreichte im Median 71 Jahre, 51% waren Männer. Bei 30% wurden in der Vergangenheit schon einmal Darmpolypen entdeckt, 17% wiesen solche bei der Indexkoloskopie auf. 60% hatten in den fünf Jahren vor der Koloskopie mindestens einmal Antibiotika bekommen, im Median für 15 Tage.

Im Laufe einer Nachbeobachtungsdauer von rund acht Jahren entwickelten etwas über 1000 Personen (1%) einen Darmtumor, im Median knapp zwei Jahre nach der Koloskopie. 17% von ihnen zeigten einen Tumor im proximalen, 25% im distalen Kolon und 59% im Rektum.

Nach Berücksichtigung diverser Begleiterkrankungen, sonstiger Medikamente und vorbestehender Darmpolypen wiesen Patienten mit Antibiotika insgesamt eine um 63% höhere Rate für proximale Tumoren auf als solche ohne Antibiotikagebrauch in den fünf Jahren vor der Index-Koloskopie, zugleich war die Rate für rektale Karzinome um 36% reduziert. Keinerlei Einfluss deutete sich auf distale Kolontumoren an.

Darmkrebsrisiko unter Penicillinen um 17% reduziert

Patienten mit einer Antibiose über zwei Wochen hinweg zeigten eine um 42% reduzierte Rate für Rektumkarzinome und eine um 57% erhöhte Rate für proximale Tumoren, bei weniger als zwei Wochen waren die Raten um 27% erniedrigt bzw. um 73% erhöht. Ein konsistenter Dosiszusammenhang ergab sich also allenfalls für ein reduziertes Rektumkarzinomrisiko.

Bezogen auf die einzelnen Antibiotikaklassen fanden die Ärzte ein signifikant reduziertes Darmkrebsrisiko für Penicilline (minus 17%) sowie ein erhöhtes für Aminoglykoside (plus 53%). Die positiven Effekte von Penicillin waren jedoch auf das Rektum beschränkt, die negativen für Aminoglykoside auf das distale Kolon.

Einige weitere Antibiotikaklassen gingen in der Tendenz mit einem reduzierten Darmkrebsrisiko einher (Glykopeptide, Tetrazykline, Chinolone), andere mit einem erhöhten (Carbapeneme, Makrolide). Für statistisch belastbare Aussagen reichten die Unterschiede oder die Zahl der damit behandelten Patienten jedoch nicht aus.

Differenziert nach Antibiotika gegen aerobe und anaerobe Keime, nach breitem oder engem Spektrum sowie nach intravenöser oder oraler Darreichung änderte sich wenig an dem Bild: Rektumkarzinome traten damit im Vergleich zu Personen ohne Antibiotika stets seltener auf, proximale Kolontumoren stets häufiger. Antibiotika mit engem Spektrum und intravenös verabreichte Mittel schienen tendenziell aber etwas häufiger mit Darmkrebs einherzugehen als Breitspektrumantibiotika und Tabletten.

Die Resultate stimmen mit denen von zwei weiteren Studien überein, die ebenfalls ein reduziertes Rektumkarzinomrisiko bei Antibiotikagebrauch fanden, stehen aber im Widerspruch zu einigen Studien, die ein erhöhtes Darmkrebsrisiko primär für Penicilline erkannten.

Ein Problem für eine differenzierte Analyse dürfte die geringe Zahl der erkrankten Patienten sein, auch wurde die Dosis in dieser Studie nur grob über die Dauer der Antibiose geschätzt.

Referenz:

Cheung KS et al.: Association between antibiotic consumption and colon and rectal cancer development in older individuals: A territory-wide study. Cancer Medicine 2022; https://doi.org/10.1002/cam4.4759

Quelle:

springermedizin.de