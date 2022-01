ASH: Welche CD19-CAR-T-Zell-Therapie für welchen Patienten?

Die CD19-CAR-T-Zell-Therapie hat sich bereits bei Patienten mit rezidivierten und/oder refraktären (r/r) großzelligen B-Zell-Lymphomen (LBCL) in der Drittlinientherapie etabliert. Doch welches Produkt eignet sich für wen am meisten? Anhaltspunkte geben die Daten einer französischen Registerstudie. Darüber hinaus steht ein weiteres CD19-CAR-T-Zell-Produkt für die Zweitlinientherapie in den Startlöchern, ebenso wie ein weiteres Medikament zur Prävention von schweren Nebenwirkungen der zellulären Immuntherapie.

Die Immunzelltherapien Axicabtagen-Ciloleucel (Axi-Cel) und Tisagenlecleucel (Tis-Cel) richten sich gegen das B-Zell-Oberflächenantigen CD19 und sind in der EU zur Behandlung von r/r LBCL ab der dritten Therapielinie verfügbar: Wie Dr. Emmanuel Bachy vom Lyon-Sud Hospital in Pierre-Benite, Frankreich, auf dem ASH 2021 erklärte, habe sich zwar die Effektivität und die handhabbare Toxizität der beiden Therapien beim diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) bereits in den jeweiligen Zulassungsstudien sowie mit Real-World-Daten belegen lassen. Jedoch fehle bisher ein direkter Vergleich, diesen wagte er nun mit seinem Team anhand von Daten aus DESCAR-T, dem französischen Register für CAR(chimärer Antigen-Rezeptor)-T-Zelltherapien. Dazu verteilten die Forscher in der LYSA-Studie Patienten mit r/r DLBCL mittels eines Propensity Score Matching in eine Axi-Cel- und eine Tisa-Cel-Gruppe (jeweils n=144) mit vergleichbaren Patientencharakteristika.1

Nach einer medianen Nachbeobachtung von 6,6 Monaten unterschied sich das Gesamtüberleben (OS) als primärem Endpunkt nicht signifikant zwischen Axi-Cel und Tisa-Cel (78 vs. 70%; p=0,44). Für eine abschließende Beurteilung müsse allerdings noch ein längeres Follow-up abgewartet werden, schränkte Bachy ein. Im Gegensatz dazu führte Axi-Cel verglichen mit Tisa-Cel zu einem signifikant verlängerten progressionsfreien Überleben (PFS; 53 vs. 32% nach 6 Monaten; p=0,011). Ebenso erreichten die Patienten unter Axi-Cel höhere Raten für das Gesamtansprechen (73 vs. 60%; p=0,02) und für eine Komplettremission (CRR, 56 vs. 36%; p<0,001). Kein Unterschied war hingegen für die Ansprechdauer zu verzeichnen.

Höhere Effektivität zum Preis gestiegener Neurotoxizität

Die höhere Effektivität von Axi-Cel wurde allerdings mit einer höheren Toxizität bezahlt, warnte Bachy: Zwar stimmte die Inzidenz für ein Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) unter beiden Medikamenten überein, aber die Patienten in der Axi-Cel-Gruppe mussten häufiger eine höhergradige Neurotoxizität („immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome“, ICANS) hinnehmen als unter Tisa-Cel (30,6 vs. 18,1% für Grad 1 und 10,4 vs. 2,1% für Grad ≥3; p< 0,001). Die Ergebnisse könnten helfen, Patienten-Subpopulationen zu definieren, die am meisten von jedem CAR-T-Zell-Typ profitieren, ordnete Bachy die Ergebnisse ein. So könnte Axi-Cel möglicherweise besser für junge bzw. fitte Patienten geeignet sein, wohingegen ältere bzw. wenige fitte Patienten lieber Tisa-Cel erhalten sollten, so Bachys Einschätzung.

Erfolgreicher Einsatz in der Zweitlinientherapie

In den USA ist bereits Lisocabtagen Maraleucel (Liso-Cel) als ein drittes CD19-CAR-T-Zell-Produkt für die Drittlinientherapie zugelassen. Liso-Cel könnte nun nach Meinung von Dr. Manali Kamdar, University of Colorado Cancer Center, Aurora, CO/USA, ein neuer Standard für die Zweitlinientherapie von Patienten mit LBCL werden, die refraktär auf eine Erstlinientherapie mit einem Anthrazyklin und einem CD20-Antikörper sind oder die im ersten Jahr nach der Erstlinientherapie einen Rückfall erleiden (r/r LBCL). Denn diese Patienten haben laut Kamdar eine schlechte Prognose trotz der Standardtherapie, bestehend aus einer Salvage-Chemotherapie gefolgt von einer Hochdosis-Chemotherapie (HDCT) und einer autologen Stammzelltransplantation (ASCT).

In einer geplanten Interimsanalyse der randomisierten Phase-III-Studie TRANSFORM mit 184 Patienten habe Liso-Cel jetzt seine klinisch relevante Überlegenheit als Zweitlinientherapie gegenüber der Standardbehandlung gezeigt, erklärte Kamdar.2 Nach einer medianen Nachbeobachtung von 6,2 Monaten verbesserte sich im primären Endpunkt das ereignisfreie Überleben (EFS) von 2,3 Monaten unter der Standardtherapie auf 10,1 Monate unter Liso-Cel (HR: 0,349; 95%-KI 0,229–0,530; p<0,0001). Ebenso verlängerte sich das mediane PFS um 9,1 Monate (5,7 vs. 14,8 Monate; HR 0,406; p=0,0001) und die Komplettansprechrate (CRR) stieg von 39 auf 66% (p<0,0001).

Die OS-Daten seien noch unreif, würden aber einen positiven Trend zugunsten von Liso-Cel zeigen, trotz eines Crossovers von 50 Patienten in den Liso-Cel-Arm, so Kamdar. Das Sicherheitsprofil sei vergleichbar mit jenem aus der Drittlinientherapie mit einer sehr geringen Rate an CRS und neurologischen Ereignissen, berichtete Kamdar.

IL-1-Rezeptor-Blockade beugt CRS und Neurotoxizität vor

Die verschiedenen CD19-CAR-T-Zelltherapien sind mit einem unterschiedlich hohen Risiko für das Auftreten eines CRS oder von ICANS verbunden, besonders hohe Raten treten laut Jae H. Park vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY/USA, unter Axi-Cel oder Brexucabtagen autoleucel auf, letzteres ist in der EU zugelassen für die Therapie des r/r Mantelzelllymphoms (MCL).

Die CRS lasse sich effektiv mit Kortikosteroiden und Tocilizumab behandeln, einem Antikörper gegen den Rezeptor von Interleukin-6 (IL-6). Allerdings bleibe das Management von ICANS eine klinische Herausforderung, stellte er fest. Mithilfe des IL-1-Rezeptor-Antagonists Anakinra könnte diesen Nebenwirkungen vorgebeugt werden, hoffte Park. Denn in einer einarmigen Phase-II-Studie mit 31 Patienten (LBCL=27, MCL=4) ließen sich mit dem frühen Einsatz von Anakinra die Raten von schwerem CRS und ICANS aller Grade auf jeweils 6% reduzieren.3 Darüber hinaus mussten Tocilizumab (29%) und Kortikosteroide (19%) seltener angewendet werden.

Referenzen:

1.) Bachy E et al. ASH. 2021; Abstr 92

2.) Kamdar M et al. ASH. 2021; Abstr 91

3.) Park JH et al. ASH. 2021; Abstr 96

Quelle:

63rd ASH Annual Meeting; 11.-14. Dezember 2021, Atlanta; Session 704: Cellular Immunotherapies: Cellular Therapies for Lymphomas