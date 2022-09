Hormonsprechstunde: Hautveränderungen bei häufigen endokrinen Störungen

Die Haut hat als größtes Organ des menschlichen Körpers nicht nur eine essenzielle Schutz- und Stützfunktion, der Zustand der Haut erlaubt auch Rückschlüsse auf zahlreiche Erkrankungen. Hautveränderungen führen häufig zu Stigmatisierung und können mit einem hohen Leidensdruck der Betroffenen einhergehen. Daher ist es auch für Nichtdermatolog*innen sinnvoll, sich mit häufig vorkommenden Erkrankungen und deren Hautmanifestationen auseinanderzusetzen. Viele endokrine Störungen weisen spezifische oder unspezifische Hautmanifestationen auf. Im Folgenden wird auf drei endokrine Störungen eingegangen, welche häufig in der gynäkologischen Praxis anzutreffen sind. Das Hauptaugenmerk in der Therapie der genannten Erkrankungen bzw. Hautsymptomatik liegt stets in der Behandlung der Grunderkrankung. Um für Betroffene eine möglichst optimale Behandlung zu gewährleisten, ist ein interdisziplinäres Management sinnvoll.

Diabetes mellitus (DM) 1 ]. Es kann zwischen spezifischen und sekundär, im Rahmen der metabolischen Veränderungen auftretenden Hauterscheinungen unterschieden werden [ 2 ]. Zentraler Bestandteil der Behandlung aller dermatologischen Begleiterkrankungen des DM ist die adäquate antidiabetische Therapie mit oralen Antidiabetika und/oder Insulin. Additiv können topische Medikamente wie Salben und Cremen angewendet werden. Diabetes mellitus ist die häufigste endokrine Erkrankung und zeichnet sich entweder durch einen Insulinmangel (DM Typ 1) oder durch eine gestörte Insulinsekretion und -wirkung im Gewebe mit daraus resultierender „Insulinresistenz“ (DM Typ 2) aus. Ein gestörter Blutzuckerhaushalt hat Auswirkungen auf zahlreiche Organe wie die Nieren, Augen, peripheren Nerven, Gefäße, und eben auch die Haut. 