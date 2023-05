Eine schrittweise Lösung des Problems

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Die zunehmend älter werdende Bevölkerung wird zumindest mittelfristig zu einer Zunahme bestimmter Erkrankungen führen. Das oft verschiegene Thema Harninkontinenz ist eines dieser Leiden, das die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränkt, wenn es nicht behandelt wird bzw. kein passender Umgang damit gefunden wird. Darüberhinaus sind, so Jure Tornic, die Ansprüche an die Lebensqualität in den vergangenen Jahren immer höher geworden. Die Ursachen für Harninkontinenz sind bei Frauen und Männern durchaus unterschiedlich, entsprechend sind auch das passende Vorgehen und die Beratung zu wählen. …