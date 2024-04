Digitalisierung in der Lehre der Neurologie und Psychiatrie

Der Kurs „Fetale MRT von Kopf bis Fuß und von der Wissenschaft zur Anwendung“ besteht aus acht theoretischen Modulen (zwei pro Semester). Die Hauptthemen werden in den Kurs eingebracht: fetale MR-Grundlagen (Physik, Sequenzen, Artefakte bei 1,5 und 3 T), Normalbefunde (Gehirn, Körper und Plazenta, Anatomie und Embryologie), fortgeschrittene Techniken der fetalen MRT (Traktographie, atlasbasierte Bildgebung, „quantitative magnetic resonance imaging“ – MRI, „blood oxygenation level dependent functional magnetic resonance imaging“ – BOLD fMRI), ergänzende Rolle zur Sonographie (Stärken und Schwächen beider Methoden), fetale Neuroradiologie (Ultraschall und additive MRI-Techniken, Gehirn und Wirbelsäule, zwei Module), Fetal Body Imaging (Ultraschall und additive MRI-Techniken), Herz-und-Plazenta-Bildgebung (Ultraschall und additive MR-Techniken). Außerdem gibt es zwei praktische Module (zwei Wochen, 40 h pro Woche) mit praktischer Ausbildung an der Abteilung für Neuroradiologie, Medizinische Universität Wien, Österreich. Die praktische Ausbildung umfasst klinische Beobachtung (Beobachterstatus bei laufenden Fällen) und ein MR-Training vor Ort zur Sequenzplanung.

Der Einsatz von DiGAs in einem Behandlungssetting wird zunehmend in evidenzbasierten Behandlungsleitlinien, beispielsweise für die Depression, empfohlen []. Hier finden sich Soll-Empfehlungen für den Einsatz von digitalen Interventionen. Für DiGAs wird, ähnlich wie für Arzneimittel, eine spezifische Patienten- und Fachinformation bereitgestellt, die sicherheitsrelevante Angaben sowie detaillierte Informationen zur Evidenzlage enthält und bei einer informierten Entscheidungsfindung unterstützen soll [].

Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), eingeführt im Jahr 2019, schuf in Deutschland einen rechtlichen Rahmen für die App auf „Rezept“, der es Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen ermöglicht, digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) zu verordnen, wobei die Kosten vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden (vgl. []). Diese als DiGA klassifizierten Apps sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte, die gezielt zur Unterstützung bei der Erkennung, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten entwickelt wurden. Ihre Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis erfordert eine umfassende Bewertung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) [], die die Überprüfung der Herstellerangaben zu Datenschutz, Interoperabilität, Benutzerfreundlichkeit und den Nachweis positiver Versorgungseffekte umfasst.

Die Lehrveranstaltung „Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung“ wird im Rahmen des C3NMH (Comprehensive Center for Clinical Neurosciences and Mental Health) Flagship-Projekts Lehre angeboten, um Studierende der Medizin, Ausbildungskandidat:innen zur/m FÄ für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, zur/m Psychotherapeut:in oder im Rahmen der Psy I–III-Curricula bzw. der postgraduellen Lehre aus- und weiterzubilden. Durch die im Rahmen des Psychotherapie-Portfolios der MedUni Wien maximal flexibilisierte Einstiegsmöglichkeit auf den unterschiedlichsten Kompetenzniveaus der Studierenden wird eine zentrale Lehrveranstaltung (LV) für Studierende ab dem ersten Jahr ihrer klinisch praktischen Tätigkeit angeboten.

Ein EDSS von 6 Punkten beschreibt einen Zustand, in dem Betroffene in ihrem Alltag auf fremde Hilfe angewiesen sind und eine Gehhilfe benötigen. Die für dieses Beispiel gewählte Lebensqualitäts- bzw. Gesundheitsskala „MSIS“ (Multiple Sclerosis Impact Scale) wurde Studienteilnehmenden über einen Zeitraum von sechs Monaten über die App vorgelegt und erlaubte somit ein Erfassen des Gesundheitszustandes über einen längeren Zeitraum. Im gezeigten Beispiel ist links zu erahnen, dass bei der Studienteilnehmerin ein hohes Maß an gesundheitsbezogener Beeinträchtigung besteht (höhere Punktewerte an der MSIS-Skala signalisieren eine ungünstigere gesundheitsbezogene Lebensqualität). Dem Beispiel rechts ist zu entnehmen, dass die betroffene Person trotz gleich wiegender körperlicher Behinderung eine deutlich günstigere gesundheitsbezogene Lebensqualität erlebt. Diese exemplarischen Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass das kontinuierliche Erfassen des Gesundheitszustandes über eine DiGA tiefere Einblicke in das Leben mit einer chronischen Erkrankung zulässt– für das Behandlungsteam wie auch für Betroffene selbst.

In der digitalen Medizin steht wie in den beispielhaft angeführten Unterrichtsformen der/die Patient:in im Mittelpunkt. In einer Studie über digitale Betreuung von Menschen mit multipler Sklerose (MS) [] untersuchten wir die Zufriedenheit mit digitalen Fernvisiten. In einem randomisiert-kontrollierten Studiendesign fanden wir Hinweise, dass Remote-Visiten (über ein Telefongespräch oder eine Videochatapplikation) ein ähnliches Maß an Zufriedenheit und Sicherheit erzeugten wie konventionelle Ambulanzbesuche.

Diskussion

Diese Interprofessionalität erachten wir in unserem Fachgebiet als zentral, ebenso wie gutes Netzwerkmanagement, das Resilienz chronisch kranker Menschen fördern kann. Beispielsweise ermöglichen die hier vorgestellten Anwendungen und deren Vermittlung im Unterricht die Thematisierung von Denkprozessen – Thinking: fast and slow [7], die in der täglichen klinischen Arbeit die Arbeitszufriedenheit beeinflussen können.

Die Neurowissenschaft ist in den letzten Jahren zunehmend bemüht, die Prozesse zu erfassen, die in Begriffen wie Containing und Reverie aus der Psychoanalyse beschrieben werden. Die Psychoanalyse bietet einen ausgereiften Theorie- und Wissenskorpus zum Verständnis von intra- und interpersonellen Prozessen, die in der interprofessionellen Arbeit und im Netzwerkmanagement benötig werden. Viele Konzepte beinhalten klinische Beobachtungen und sind für die naturwissenschaftliche Überprüfung operationalisiert. Der wissenschaftliche Fortschritt hängt aber auch immer mit der Qualität des Untersuchungsinstruments zusammen. Digitalisierung in der Medizin bietet eine Chance, unterschiedliche Beobachtungs‑, Theorieebenen und wissenschaftliche Erkenntnisprozesse zu verknüpfen. Diese transdisziplinäre Arbeit ist für die Beforschung von individualisierten Behandlungs- und Lernprozessen äußerst relevant und essenziell, um der Komplexität des Menschen gerecht zu werden.