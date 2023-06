Die Eigenständigkeit anerkennen

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Die aktuellen Diskussionen zu den Arbeitsbedingungen der Gesundheits- und Krankenpflege zeigen unter anderem wieder einmal das Missverhältnis zwischen dem, was die hochqualifizierten Mitarbeiter können, und dem, was sie aufgrund der rechtlichen Lage dürfen. Stichwort: Verschreibungskompetenz. Zwar wurden im Rahmen der aktuellen Pflegereform nun kleine Schritte in Richtung mehr Eigenständigkeit getan, aber alleine die Tatsache, dass Pflegeleistungen weder im Spitalsbereich, noch im Leistungskatalog der Gesundheitskasse als solche angeführt werden, wirft ein Schlaglicht auf ein wesentliches Defizit im System. …