Bewertung einer möglichen Linderung von OSD-spezifischen Symptomen von PURALID® Lipogel in Kombination mit Augenlidhygiene bei Patienten mit anteriorer Blepharitis und konsekutiver Meibom-Drüsen-Dysfunktion

Bisher liegen allerdings keine Untersuchungen zu diesem neuen Medizinprodukt vor, sodass es Ziel dieser Arbeit ist, die Wirksamkeit von PURALID® Lipogel in Kombination mit einer Basistherapie bei der Blepharitis (Lidrandmassage und Tränenersatzmittel) zu prüfen.

Folgende Messungen wurden in der Studie mittels Keratograph 5 der Firma Oculus erhoben: die „non invasive keratograph beak up time“ (NIK-BUT), die Lidrand-parallelen konjunktivalen Falten (LIPKOF) sowie der Status der Meibom-Drüsen (Meibographie, Einteilung nach der „Meiboscale by Pult“ []: Gradeinteilung von 0–4, je höher desto eingeschränkter die Funktion). Die statistischen Analysen wurden durchgeführt mittels Excel Office 16 und IBM SPSS® Statistics. Eine Signifikanz von< 0,05 galt als signifikant.

Ergebnisse

Das durchschnittliche Lebensalter der Patienten lag in der Augenlidhygiene-Gruppe mit PURALID® Lipogel bei 59 Jahren (±9) und in der Augenlidhygiene-Gruppe ohne PURALID® bei 60 Jahren (±6). Vor Beginn der beiden Therapiearme lagen in keinem Untersuchungsergebnis signifikante Unterschiede vor (OSDI: Mittelwert: 21,7 vs. 22,8, p = 0,411, Meibographie: 2,8 vs. 2,6, p = 0,518, NIK-BUT: 7,2 vs. 7,1, p = 0,918, LIPKOF: 2,6 vs. 2,4, p = 0,098). In jeder Gruppe befanden sich jeweils 2 Raucher, und in der PURALID® Lipogel-Gruppe litt eine Patientin an Hypothyreose nach Strumektomie, wobei sich die erhobenen Befunde nicht von den anderen Studienteilnehmern unterschieden.

p = 0,3172, Meibographie 2,4 vs. 2,5, p = 0,7436, NIK-BUT 11,1 vs. 11,7, p = 0,5679, LIPKO-Falten (2,4 vs. 2,3, p = 0,6742)) (Tab. 1 Augenlidhygiene + PURALID®-Gruppe Augenlidhygiene-Gruppe p Alter (in Jahren) 59 (±) 60 (±6) – Vor Behandlung OSDI 21,7 22,8 0,411 Meibographie 2,8 2,6 0,518 NIK-BUT 7,2 7,1 0,918 LIPKOF 2,6 2,4 0,098 Nach Behandlung OSDI 13,2 14,6 0,3172 Meibographie 2,4 2,5 0,7436 NIK-BUT 11,1 11,7 0,5679 LIPKOF 2,4 2,3 0,6742 Bei der Kontrolle nach 2 Monaten zeigten sich folgende Ergebnisse: Eine Besserung der subjektiven und objektiven Kriterien lag bei allen Parametern in beiden Gruppen vor. Genauer betrachtet, fanden sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich beider Behandlungsmethoden (OSDI 13,2 vs. 14,6,= 0,3172, Meibographie 2,4 vs. 2,5,= 0,7436, NIK-BUT 11,1 vs. 11,7,= 0,5679, LIPKO-Falten (2,4 vs. 2,3,= 0,6742)) (Tab.). Alle Patienten beteuerten, die verordnete Therapie ordnungsgemäß angewendet zu haben.

Ein Unterschied zwischen Rauchern und Nichtrauchern (4 Raucher) bzw. zwischen Patienten ohne oder mit Schilddrüsenpathologien (6 Patienten mit behandelter Hypothyreose) konnten nicht nachgewiesen werden.