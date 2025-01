„inherited bone marrow failure syndrome“

RPS19

Ein 11 Monate alter Säugling (Frühgeburt in der 36. SSW) wurde wegen einer hyporegenerativen Anämie (Hb 6,8 g/dl, MCV 98 fl, Reti 0,3 %) vorgestellt. Zusätzlich wurden bei dem Patienten eine valvuläre Aortenstenose und eine Hypospadie diagnostiziert. Vitamin B12 sowie Folsäure lagen im Normbereich, jedoch zeigte sich eine Persistenz von fetalem Hämoglobin und eine erhöhte Aktivität der erythrozytären Adenosin-Desaminase (eADA). Bei hyporegeneratorischen Anämien mit Makrozytose oder hochnormalem MCV in Kombination mit Organanomalien sollte an ein angeborenes Knochenmarkversagenssyndrom (engl.:[IBMFS]) gedacht werden. Eine Knochenmarkpunktion zeigte dazu passend einen Mangel an erythroiden Vorläuferzellen im Knochenmark. In diesem Fall handelt es sich um eine Diamond-Blackfan-Anämie (DBA). Aufgrund der unterschiedlichen beteiligten Gene, die in der Regel für ribosomale Proteine codieren, ist eine umfassende genetische Untersuchung mittels „whole exome sequencing“ ratsam. Es ließ sich eine heterozygote Mutation im-Gen nachweisen, das am häufigsten bei der DBA betroffen ist. Nachdem der Patient zunächst dreiwöchentlich Erythrozytenkonzentrate erhalten hatte, erfolgte ein Therapieversuch nach Leitlinien mit Prednison. Etwa 20 % der Patienten zeigen nach dem Absetzen der Steroidtherapie eine dauerhafte Transfusionsfreiheit []. Bei transfusionspflichtigen Patienten, bei denen die Steroidtherapie nicht erfolgreich ist, wird eine hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSCT) empfohlen, wenn ein HLA-identes Geschwisterkind ohne stillen Phänotyp (vorherige Genanalyse erforderlich) oder ein vollständig kompatibler nicht verwandter Spender (10/10) zur Verfügung steht.