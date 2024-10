Wie hängen Schmerzzustände und Vitamin C zusammen?

Schmerzzustände können auf einen Vitamin-C-Mangel hinweisen. Der Nutzen einer Korrektur solcher Mängel wird zunehmend evident. Ein rezentes Review unterstreicht diesen therapeutischen Ansatz.



Ein Mangel an Vitamin C (Ascorbinsäure) kann sowohl Folge als auch Ursache von Schmerzereignissen sein. Erkrankungen, die auch mit Schmerzen einhergehen, wie Entzündungen, Verletzungen, chirurgische Eingriffe und onkologische Erkrankungen, führen über eine vermehrte Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) zu einem höheren Verbrauch an Vitamin C1,2,3. Denn Vitamin C ist essenziell für die Vermeidung bzw. Reduktion von oxidativem Stress, der nicht nur gewebeschädigende und entzündungsfördernde Wirkung entfaltet, sondern auch eine bedeutende pathophysiologische Rolle in der Schmerzentstehung spielt. Ein Mangel an dem so wichtigen Antioxidans kann umgekehrt zu einer gestörten Schmerzmodulation führen2. Vitamin C ist als enzymatischer Ko-Faktor von über 150 enzymatischen Reaktionen4, beispielsweise an der Bildung von Carnitin, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Vasopressin, Endorphinen und Stickstoffmonoxid beteiligt5. Über diese Funktionen ist Vitamin C für die Schmerzverarbeitung relevant und wird mittlerweile als wichtiger Bestandteil einer multimodalen Schmerztherapie angesehen6. Die parenterale Verabreichung von hochdosiertem Vitamin C vermochte bei Uvulopalatopharyngoplastik mit Tonsillektomie den Verbrauch von Paracetamol zu halbieren und die benötigte Opioid-Dosis um 87,5 Prozent zu reduzieren7. Ebenso konnten bei laparoskopischen Cholezystektomien postoperative Schmerzen reduziert und Schmerzmitteln eingespart werden8. Auch bei Patientinnen und Patienten mit akuten oder chronischen allergischen Haut- und Atemwegserkrankungen sind positive Effekte von intravenösem Vitamin C auf Schmerz und andere Symptome im Zusammenhang mit der Behandlung eines Vitamin-C-Mangels nachgewiesen (siehe Abb. 1). Kürzlich wurde ein aktuelles Review publiziert, das die Studienlage zu den Wirkungen von Vitamin C auf Schmerzzustände umfassend analysiert.