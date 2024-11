The gift of time – Früherkennung von Typ-1-Diabetes

Mehr als 100 Jahre ist es her, seitdem Banting & Best Insulin aus tierischen Bauchspeicheldrüsen isolierten und damit den Grundstein der modernen Diabetes-Therapie legten [1]. Ein Sprung in die Gegenwart zeigt, dass diese Errungenschaft nichts von ihrer damaligen Bedeutung verloren hat – im Gegenteil. Hochrechnungen zufolge wird die Zahl der Patient:innen mit Typ-1-Diabetes (T1D) bis 2040 auf weltweit 17,4 Millionen ansteigen [2]. Auch in Österreich und anderen europäischen Ländern nimmt die Diabetesinzidenz zu, wobei der Verlust an zu erwartender Lebenszeit umso höher ist, je früher sich T1D manifestiert [3,4]. Um dieser Herausforderung begegnen zu können, schlägt die International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) in ihren 2024 veröffentlichten Clinical Practice Consensus Guidelines konkrete Strategien zu Screening, Staging und dem Erhalt der Betazellfunktion bei Kindern und Jugendlichen vor [5].