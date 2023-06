Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

16.06.2023 | Freies Thema Relative und absolute Operationsindikationen eines Bandscheibenvorfalls verfasst von: PD Dr. Gerd M. Ivanic Erschienen in: Schmerz Nachrichten

Auszug Mehr als die Hälfte aller Menschen in unseren Breitengraden erleiden in ihrem Leben einen Bandscheibenvorfall. In den meisten Fällen wird dieser zum Zeitpunkt des Auftretens nicht einmal bemerkt. Bei jenen, die darunter leiden, ist eine zielgerichtete und stadiengerechte Behandlung ehestmöglich einzuleiten, um die gegebenen Beschwerden zu lindern und weiterführende Probleme zu vermeiden. …