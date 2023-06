Radioligandentherapie des mCRPC erhält Lebensqualität

177Lutetium-PSMA-617 als Add-On zur Standardtherapie verbessert beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom nicht nur die Überlebensaussichten, der Radioligand zögert auch die Verschlechterung der Lebensqualität hinaus.

Mit der Phase-III-Studie VISION1 wurde die prognoseverbessernde Wirkung von 177Lutetium(177Lu)-PSMA-617 beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom (mCRPC) bewiesen: Demnach fallen mit der Radioligandentherapie (RLT) zusätzlich zu einer Standardbehandlung radiologisch progressionsfreies und Gesamtüberleben signifikant länger aus als mit einer Standardbehandlung allein. Der Gewinn an Lebenszeit wird offenbar nicht mit einer Abnahme an Lebensqualität erkauft: Wie die Auswertung der sekundären Endpunkte belegt, bleibt den Patienten sogar mehr Zeit, bis subjektive Parameter schlechter werden.

Schmerzen und Skelettkomplikationen hinausgezögert

Gemäß dem Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate (FACT-P) trat eine relevante Verschlechterung der Prostatakrebs-bezogenen Lebensqualität mit RLT median nach 5,7 Monaten, ohne RLT nach 2,2 Monaten ein, eine statistisch signifikante Differenz. Auch eine deutliche Verschlimmerung der Schmerzen, erfasst mit dem Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), wurde deutlich hinausgezögert, sie trat im Median nach 6,9 statt 2,6 Monaten ein. Dazu passend wurde auch beim kombinierten Endpunkt aus symptomatischen Skelettereignissen, wie Frakturen oder Rückenmarkskompression, und Tod der Median in der RLT-Gruppe signifikant später erreicht (nach 11,5 vs. 6,8 Monaten). Die Verzögerung von Skelettkomplikationen oder Tod war unabhängig davon, ob die Patienten auf die Knochen zielende Therapien erhielten oder nicht.

Hämatologische Nebenwirkungen von Grad 3 oder 4 traten unter 177Lu-PSMA-617 zwar häufiger auf als ohne, betrafen aber ebenso wie renale Nebenwirkungen von Grad 3 und mehr relativ wenige Patienten. Todesfälle infolge therapiebedingter Komplikationen ereigneten sich bei 1% der RLT-Patienten und bei keinem ohne RLT.

"Zusätzliches Argument für 177LU-PSMA-617"

An der VISION-Studie waren 581 Patienten mit PSMA-positivem mCRPC beteiligt, die mindestens eine Therapie mit einem Androgenrezeptor-Inhibitor und ein oder zwei Taxan-haltige Therapien hinter sich hatten. 385 Männer wurden auf die RLT randomisiert, mit I.v.-Infusionen von 177-Lu-PSMA-671 alle sechs Wochen für vier Zyklen, optional plus zwei weitere Zyklen. Die Standardtherapie für alle Studienteilnehmer beinhaltete Hormontherapien, Bisphosphonate und Radiotherapie (aber keine Chemotherapie).

Das internationale Studienteam um Karim Fizai von der Universität Paris Saclay in Villejuif sieht in den Daten zu den sekundären Endpunkten der VISION-Studie ein weiteres Argument für den Einsatz von 177Lu-PSMA-617 als Therapieoption bei mCRPC. In der deutschen Leitlinie von 2021 heißt es dazu: „Für Patienten mit kastrationsresistenter, progredienter Erkrankung in gutem Allgemeinzustand kann nach Ausschöpfen der empfohlenen Therapieoptionen ein Therapieversuch mit Lutetium-177-PSMA auf Basis der Empfehlung einer interdisziplinären Tumorkonferenz angeboten werden.“

1Fizazi K et al.: Health-related quality of life and pain outcomes with [177Lu] Lu-PSMA-617 plus standard of care versus standard of care in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00158-4

