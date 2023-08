Von der Kunst, Schwieriges einfach zu sagen

Schwierige Themen anderen, fachfremden Menschen verständlich zu erklären, ist ein Geschick, das niemandem in die Wiege gelegt wird. Gerade in der medizinischen Welt wird diese Kunstfertigkeit nur selten gelehrt. Da fließen im Laufe einer Medizinerkarriere viele Patiententränen, bis die höchste Kunst der Kommunikation dank Erfahrenheit erlernt wurde.

In einer zunehmend komplexen Welt, in der die rasante Entwicklung neuer Technologien zu einem vielfältigen Fachjargon führt, sehen sich Menschen von heute einer sprachlichen Herausforderung gegenüber. Ein Zeitreisender aus dem vergangenen Jahrhundert würde sich in unserer modernen Ära sprachlich verloren fühlen. Worte wie „Safe“ anstelle von sicher, „Cringe“ für peinlich berührt oder der verblasste Begriff „sinnlos“ verdeutlichen die Veränderungen im Sprachgebrauch. Während manches heute „ohne Sinn“ erscheint, bleibt die Frage: Wie kommunizieren wir so, dass wir verstanden werden?

Selbst eine Institution, die selten den Wünschen ihrer Anhänger nachgibt, passte sich an. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) der römisch-katholischen Kirche beschloss, die Messe nicht mehr ausschließlich auf Latein abzuhalten, sondern trat in einen späten Dialog mit ihrem Publikum nach jahrhundertelangem Stillstand. Auch für Journalistinnen und Journalisten ist klar: Fachliche Komplexität muss für die Leserschaft verständlich aufbereitet werden. Die steigende Beliebtheit von „Nachrichten in einfacher Sprache“ bezeugt dies – nicht nur bei fremdsprachigem Publikum, sondern auch unter Medienprofis. Ärztinnen und Ärzte wissen um diese Herausforderung, da der medizinische Fachjargon oft von der allgemeinen Verkehrssprache abweicht. Doch die Kunst des klaren Ausdrucks will erlernt sein. Selbst erfahrene Ärztinnen und Ärzte könnten noch daran arbeiten, sich ihren Patienten verständlich zu machen. Hier setzt das vorliegende Buch an: Es bietet nicht nur Grundlagen, sondern auch praktische Tipps. Die Autorin bringt das nötige Rüstzeug mit, indem sie medizinischen Einrichtungen und staatlichen Behörden bei der Einführung und Umsetzung Leichter Sprache berät.

Machen Sie nicht den Fehler, anzunehmen, Sie beherrschten dies ausreichend. Die Kunst der einfachen Kommunikation ist alles andere als schlicht.

