Podcast: Die gerettete Ehre des Walter Klepetko

Geld gegen Lunge, das war im Kern der Vorwurf, der gegen den Chirurgen Walter Klepetko vorgebracht wurde. Klepetko, ein Spitzenmediziner an der Wiener Uniklinik und Leiter der Thoraxchirurgie hat das hier das Lungentransplantationszentrum aufgebaut hat. Ein anonymer Informant brachte ihn in Misskredit und setzten ihn dem Vorwurf der Bestechlichkeit aus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Das war 2019. Die Vorwürfe gegen Klepetko haben sich nicht erhärtet, es blieb nichts übrig außer böses Blut am Wiener AKH. Ich habe Walter Klepetko in seinem Büro in der Wiener Privatklinik getroffen und einen Menschen getroffen, der 2,5 Jahre um seinen guten Ruf gekämpft hat.