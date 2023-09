Podcast: Teure Rheumatherapie beim alten Menschen – lohnt sich das?

Knochen- und Gelenksschmerzen kennt so gut wie jeder – zumindestens jeder über 80. Nicht immer ist altersbedingter Verschleiß die Ursache der Schmerzen, oft sind es entzündlich rheumatische Erkrankungen.

Medizinische Behandlungsempfehlungen gibt es für junge Patientinnen und Patienten, weil diese Gruppe am besten untersucht ist. Es stellt sich also einerseits die Frage: Wie sollen ältere Menschen und Hochbetagte am besten behandelt werden? Und: Warum bekommen alte Menschen oft nicht dieselbe Spitzenbehandlung wie junge?

Springer-Redakteurin Tanja Fabsits spricht dazu mit dem Rheumatologen und Geriater Prim. Dr. Michael Smeikal. Er leitet die Abteilung für Innere Medizin mit allgemeiner Geriatrie und Palliativmedizin im Haus der Barmherzigkeit in Wien.